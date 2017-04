U „Trajalu“ četvoro članova Odbora sindikat Sloga proglašeno tehnološkim viškom

U „Trajal korporaciji“ je sproveden socijalni program za koji se, prema podacima sindikata Sloga, prijavilo 130 radnika, dok je 30 zaposlenih proglašeno tehnološkim viškom, a medju njima je i četvoro članova Odbora tog sindikata. U poslovodstvu te fabrike ne žele da govore o socijalnim programu i tehnološkom višku

– Danas mi je prestao radni odnos u „Trajal korporaciji“ na osnovu rešenja o tehnološkom višku koje sam dobio prošle nedelje“ rekao je za krusevacgrad.rs predsednik sindikata Sloga u „Trajal korporaciji – Vladica Tomašević, dodajući da je cilj takvog postupka da se spreči delovanje tog sindikata u preduzeću.

– Poslovodstvo zna da je prekršen zakon i da će morati da me vrati na posao, ali udaljavanjem četvoro od sedmoro članova Odbora iz fabrike oni guše rad našeg sindikata – kazao je on, dodajući da su članovi tog sindikata i do sada imali probleme.

Smatra da je, osim sindikalnog delovanja, razlog da bude proglašen tehnološkim viškom i to što je preko Fejsbuka i lično pozivao radnike te fabrike da podrže proteste mladih, koji se svako veče održavaju i u Kruševcu.

Za radnike koji su proglašeni tehnološkim viškom sindikat Sloga je, kako je kazao, obezbedio advokate koji će im pomoći da podnesu tužbe Osnovnom sudu i da se obrate inspekciji rada.

– Tužbe će podneti i pojedini zaposleni koji su bili naterani da se prijave za socijalni program – kazao je on.

Napomenuo je da su radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom najpre odbili da se prijave za socijalni program, potom su po kazni slati na čišćenje kruga da bi im zatim bila ukinuta radna mesta, a da je pomenuti socijalni program pod navodnicima bio dobrovoljni.

U „Trajal“ je, kako je dodao, u poslednje vreme primljeno više od 200 mladih ljudi koji rade po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, dok se stariji radnici na ovaj način otpuštaju iz stalnog radnog odnosa.

Sindikat Sloga je povodom proglašavanja Vladice Tomaševića tehnološkim viškom saopštio da smatra da je stvarni razlog Tomaševićevog otkaza „njegovo sindikalno suprotstavljanje direktoru i javno pozivanje radnika „Trajala“ da podrže proteste i bunt nezadovoljstva mladih širom Srbije i u samom gradu Kruševcu“.

„Sloga“ je najavila da će zbog toga u utorak, 11. aprila, podržati protest organizacije „Studentski front“ pred Vladom Srbije na kome će, izmedju ostalog zatražiti smenu i razrešenje generalnog direktora „Trajala“, Miloša Nenezića.

U „Trajal korporaciji“ je za krusevacgrad.rs danas rečeno da neće odgovoriti na pitanja o sprovodjenju socijalnog programa i proglašavanju tehnološkog viška, te će tokom nedelje poslovodstvo održati konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti postignute poslovne rezultate, a da će to biti prilika za pitanja.

