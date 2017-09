U školama skraćeni časovi, ispred Školske uprave Kruševac protest

Prosvetni radnici iz Kruševca, članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, okupili su se danas na protestu ispred Školske uprave. Protest je održan u skladu sa Odlukom tog sindikata da prvog dana školske godine održi skraćene časove, a u većim gradovima i proteste. USPRS, kako je ranije saopšteno, traži povlačenje iz procedure Nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama, hitno potpisivanje Protokola o zaradama, kojim će plate zaposlenih u prosveti porasti na nivo iznad republičkog proseka, kao i povlačenje i izmene svih propisa koji zaposlene u prosveti „masovno ostavljaju bez posla“

Prema podacima kruševačke Unije u Rasinskom okrugu su časovi bili skraćeni u 30 škola, odnosno u skoro svim školama, članicama tog sindikata, dok je u dve škole zvonilo na 45 minuta, a profesori su izlazili na 30 minuta. Časovi su bili skračeni u 22 od 24 škole u Kruševcu, gde samo jedna škola ne pripada tom sindikatu.

Član Glavnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Nikola Bradarić, je na protestu ispred Školske uprave Kruševac novinarima rekao da prosvetni radnici štrajkom upozorenja i protestom žele da izvrše pritisak da Vlada ispuni potpisani protokol o zaradama.

Podsetio je da je njime bilo predvidjeno da platni razredi počnu da se primenjuju od 2017. godine i da je, s obzirom na to da to nije ispunjeno, USPRS tužio državu medjunarodnom sudu. Prosvetni radnici, kako je dodao, očekuju da Zakon o zaposlenima u javnim službama, bude uradjen kako treba, odnosno da će se kroz dijalog doći do najboljeg rešenja koje neće važiti samo za prosvetu već i za socijalne radnike, zdravstvo, policiju.

Rekao je i da Unija ima korektan odnos sa resornim Ministarstvom, odnosno da se svi trude da probleme zajednički rešavaju.

– Imamo poteškoća oko novih predmeta, uvedena je informatika kao obavezan predmet, svi smo podržali, ali učinoce nam nisu spremne, takodje imamo problem oko fizičkog vaspitanja, novi predmet, doneli su Pravilnike po kojim nastavnici treba da rade, a taj jedan i po čas uopšte nije ušao u zakonsku okvir kako da bude plaćen. Sada smo u pregovorima kako da se to iskombinuje – objasnio je on.

