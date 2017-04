Ispred Skupštine grada i večeras su se, teće veče za redom, okupili gradjani na „Protestu protiv diktature“

Okupljeni, medju kojima je bilo kako mladih tako i onih srednje generacije, su nakon okupljanja trotoarom prošetali do Trga mladih i nazad do Skupštine, a zatim do Gimnazije i Ulicom Veselina Nikolića i Majke Jugovića do centra grada.

Okupljaju se na osnovu poziva na društvenim mrežama, a kako su ranije rekli, nezadovoljni su stanjem u društvu, strahom koji vlada medju gradjanima, uslovima i atmosferom u kojoj su se odvijali predizborna kampanja i predsednički izbori.

Tokom protesta okupljeni su uzvikivali „Dole diktatura“, čule su se pištaljke, a na parolama koje su nosili je pisalo „Pijani: mladi, pilot helihoptera, trezni: Dačić, Mitrovićev sin“, „Kultura ne diktatura“, „Sloboda medija“, „Želim svoj narod da lečim.“

Protest je protekao bez incidenata, a novo okupljanje najavili su za sutra uveče.

U Kruševcu treći put održan „Protest protiv diktature“

