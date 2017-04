Kruševljani su se večeras, peto veče za redom, okupili ispred Skupštine Grada, na protestu protiv diktature

Prošetali su trotoarom od Skupštine Grada do Trga Kosturnica, a nazad kroz Čolak Antinu, a potom kroz centar, do Majke Jugovića, Kosovske i ponovo do centra.

Među okupljenima je bilo mladih, ali i sugrađana srednje generacije.

Grupa maturanata Gimnazije bila je među okupljenima, a za kruševacgrad.rs su rekli da na protest dolaze jer žele da ostanu u Srbiji.

– Želimo da nađemo posao, ali bez partijske knjižice, želimo da živimo normalno, ali trenutno ne vidimo nikakvu perspektivu za to – jednoglasni su bili maturanti.

Smatraju takodje da glasanje na izborima treba da bude ne pravo već obaveza i da su građani Srbije na predsedničkim izborima bili obmanuti.

Protestanti su tokom šetnje uzvikivali: „Kruševac, napolje“, „Kruševac se ne plaši“, „Dole diktatura“, nosili su parole: „Ginem, ginem, da te skinem“, „Skidaj svoje male ruke s mojih prava“, a čuli su se bubnjevi i pištaljke.

Tokom šetnje pojedini sugrađani su ih sa prozora pozdravljali lupanjem u šerpe.

U Kruševcu nastavljen protest protiv diktature

