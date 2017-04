U Kruševcu do 10 časova glasalo 10,75 odsto birača

U Rasinskom okrugu je do 10 časova najviše birača glasalo u Kruševcu, 10,75 odsto, a najmanje u Varvarinu oko 6 odsto, rečeno je za krusevacgrad.rs u nadležnim radnim telima.

„Na onovu podataka sa 8 biračkih mesta, gradskih i seoskih, do 10 časova je glasalo 10,75 upisanih birača. Glasanje do sada protiče bez problema“ rekao je koorditaor Radnog tela RIK-a za Kruševac, Ivan Andjelić.

Prema podacima opštinskih radnih tela u Brusu i Ćićevcu je do 10 časova glasalo po 10 odsto birača, u Trsteniku i Aleksandorvcu po 9 odsto, dok je u Varvarinu glasalo 6 odsto upisanih birača, a glasanje do sada protiče bez problema.

U Kruševcu 112.055 birača glasa na 132 biračka mesta, u Trsteniku pravo da glasa na izborima ima 36.957 gradjana koji će to moći da učine na 67 biračkih mesta.

U Aleksandrovcu se glasa na 62 mesta, a u birački spisak je upisano 23.113 ljudi, dok u Varvarinu 16.069 birača glasa na 40 biračkih mesta. Ćićevčani, njih 7.909 koji su upisani u birački spisak, glasaće na 19 biračkih mesta.

