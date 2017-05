U Kruševačkom pozorištu premijera – „Kabare, čekaj bre”

Tekst za novu predstavu Kruševačkog pozorišta, “Kabare, čekaj bre”, potpisuje Momčilo Stanojević, odnosno dvojica glumaca koji igraju u ovom kabareu – Momčilo Radosavljević i Nenad Stanojević

“Kabare, čekaj bre” govori o tome šta mlade ljude čeka nakon što završe školu, kako autori navode “one koji su upisali i završili škole koje su hteli, išli za svojim snovima i doživeli potpuno suprotno od onoga što su očekivali”.

– Konkretno, u pitanju su mladi glumci koji odluče da nešto sami urade sa svojim životom, da sami sebi trasiraju put u svet odraslih. Oni prolaze razne pozorišne i filmske kastinge, oglase za posao, razgovore sa ljudima koji mogu da utiču na njihovu karijeru. To je niz komičnih ali i tragičnih situacija prikazanih kroz sedam priča. To je istovremeno i kritika savremenog društva i današnjeg vremena, osvrt na to koliko mladi imaju šansi i koliko im se posvećuje vreme nakon završenog školovanja – kaže o novoj premijeri Kruševačkog pozorišta upravnik, Branislav Nedić, koji potpisuje režiju ovog komada.

Glumci i autori teksta, Momčilo Radosavljevića i Nenada Stanojevića, očekuju da će prilika, koju su ovom predstavom dobili u Kruševačkom pozorištu, biti nešto što će promeniti tok njihove dosadašnje glumačke karijere.

Ovo je, upravo, njihov način da nešto promene u svom profesionalnom životu, Potvrdjuju da je ovo bio i način da ispričaju deo svog iskustva nakon završenog školovanja. Kažu takodje, da su do sada, radili i mnoge poslove koji nemaju nikakve veze sa glumom.

Radosavljević je diplomirao pre šest godina, u medjuvremenu je igrao u seriji “Selo gori, a baba se češlja”, snimio tri dokumentarna filma. Stanojević je glumu završio pre dve godine, igrao je u tri predstave, snimio dokumentarni film. Obojica su igrala u predstavi Kruševačkog pozorišta, “Valjevska bolnica”, kada se i rodila ideja o njihovom novom angažmanu.

Za koreografiju u predstavi bila je zadužena Viktorija Popović, kompozitor je Aleksandar Grujić, a glas iz pozadine daje Dejan Tončić.

U Kruševačkom pozorištu premijera – „Kabare, čekaj bre”

Tekst za novu predstavu Kruševačkog pozorišta, “Kabare, čekaj bre”, potpisuje Momčilo Stanojević, odnosno dvojica glumaca koji igraju u ovom kabareu – Momčilo Radosavljević i Nenad Stanojević “Kabare, čekaj bre” govori o tome šta mlade ljude čeka nakon što završe školu, kako autori navode “one koji su upisali i završili škole koje su hteli, išli za svojim snovima i doživeli potpuno suprotno od onoga što su očekivali”. - Konkretno, u pitanju su mladi glumci koji odluče da nešto sami urade sa svojim životom, da sami sebi trasiraju put u svet odraslih. Oni prolaze razne pozorišne i filmske kastinge, oglase za posao, razgovore…