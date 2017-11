Vozni park kruševačkog Javnog komunalnog preduzeća bogatiji je za dva nova specijalizovana vozila vrednosti blizu 28 miliona dinara. JKP sada raspolaže sa dvadesetak autosmećara, a prema rečima direktora tog preduzeća, u naredne dve godine uslugom organizovanog prikupljanja smeća biće obuhvaćena sva naseljena mesta na teritoriji kruševačke opštine

– Vozila su opremljena po najsavremenijim standardima, sa ugrađenim kamerama na prednjem i zadnjem delu, kao i sa adekvatnom zvučnom signalizacijom koja signalizira kretanje radnika iza vozila tokom rada – kazao je Boban Kostić, direktor JKP “Kruševac”, istakavši da su po prvi put u istoriji ovog preduzeća u jednog godini kupljena dva potpuno nova specijalizovana vozila.

Novi autosmećari će se, kako je rekao, na ulicama grada pojaviti odmah nakon registracije i tehničkog pregleda, a po predviđenom rasporedu Radne jednice “Čistoća”.

– Cilj nam je da u naredne dve godine uđemo u sva naseljena mesta na teritoriji Grada, da više ne postoji nijedno selo koje će biti uskraćeno za ovu uslugu – kazao je on, istakavši da je u ovom trenutku uslugom organizovanom prikupljanja smeća pokriveno oko 80 odsto naseljenih mesta na teritoriji Grada.

Prema rečima Kostića, preduzeće je spremno i za predstojeću zimsku sezonu koja zvanično počinje 15. novembra

– Imamo dovoljan broj specijalizovanih vozila , nabavljene su i dovoljne količine soli, a u slučaju većeg snega , na čišćenju trotoara, pešačkih staza i parkovskih površina biće angažovano i do 120 ljudi – rekao je Kostić, te podsetio da je JKP u prošlog zismkog sezoni bilo zaduženo za održavanje 36 gradskih ulica.

Ovih dana otpočelo se i sa postavljanjem dekorativne novogodišnje rasvete koja će biti u funkciji od kraja novembra do 15.januara i to u više ulica nego što je to bilo prošle godine.

U JKP Kruševac stigla dva nova autosmećara

