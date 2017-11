Kruševačka policija uhapsila je D. A. (37) iz okoline Šapca jer je pregledom auta kojim je on upravljao pronašla 50,53 grama, najverovatnije, heroina

– Policija je na putu u Ćićevcu, zaustavila vozilo „alfa romeo“ šabačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao osumnjičeni D.A. i prilikom pregleda pronašla paketić sa drogom – saopštila je policija.

Za D. A. je po odobrenju višeg javnog tužioca u Kruševcu odredjeno zadržavanje do 48 sati, on će uz krivičnu prijavu, biće priveden tužilaštvu, a osimnjičen je da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

U Ćićevcu uhapšen Šapčanin sa 50 grama heroina

