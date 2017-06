U centru Kruševca simulacija saobraćajne nezgode

Lančani sudar automobila, motocikliste i teretnog motornog vozila, koji se večeras odigrao u centru Kruševca, ispred Maksija bio je vežba, odnosno simulacija koja je trebalo da pokaže kako u takvim situacijama zajednički reaguju hitne službe – policija, vatrogasci i Hitna pomoć

Vežbu „Simulacija saobraćajne nezgode i spasavanje povredjenih lica zajedničkim delovanjem svih nadležnih službi“ organizovao je Savet za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca, kao segment kampanje za povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Okupljeni sugrađani su mogli da vide kako specijalizovani tim vatrogasaca za tehničku intervenciju izvlači nastradale, evakuiše ih, te kako zajednički deluju vatrogasci, policajci i Služba hitne pomoći.

– Ovom akcijom smo želeli sugradjanima da pokažemo nesagledive, katastrofalne posledice saobraćajne nesreće po ljudske živote i materijalna dobra, da podignemo njihovu svest o potrebi poštovanja saobraćajnih propisa te da prikažemo objedinjenu akciju svih službi – rekao je predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja, Dragan Blažić dodavši da je broj poginulih lica u ovoj godini na području Kruševca manji u odnosu na sve prethodne.

Godišnje se, prema rečima načelnika Odeljenja saobraćajne policije PU Kruševac, Miloša Lazarevića, u Rasinskom okrugu prosečno dogodi oko 600 saobraćajnih nezgoda u kojima bude oko 500 povredjenih, a u 2015., 2016. i 2017. godine u saobraćajkama na ovom području poginule su 43 osobe.

Komandat vatrogasno-spasilačkog bataljona Kruševac, Vladica Stanković, napomenuo je da je cilj vežbe bio da se pokaže da se u Kruševcu radi koordinirano i da se zna tačno šta je čiji posao, dok je načelnica Službe hitne pomoći, dr Gordana Simić, napomenula da se ove službe na terenu međusobno pomažu čime se ubrzava proces zbrinjavanja pacijenata.

Da je u Strategiji bezbednosti saobraćaja, koju je usvojila Vlada prepoznato da je koordinacija i komunikacija medju službama koje deluju u saobraćajnim situacijama na prilično niskom nivou, te da je zato veoma važno da se preduzmu aktivnosti da se ubrzaju hitne službe i pospeši njihova saradnja rekao je direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, Damir Okanović. Napomenuo je da je ova pokazna vežba plod dugog i velikog napora te da su sve ti službe prvi put u Srbiji sele i dogovorile se kako će nastupati.

– U vežbi koju smo videli važno je što su sve tri hitne službe istog trenutka bile obaveštene o saobraćajnoj nezgodi, dakle došlo je do momentalne razmene informacija, što je omogućilo da sve tri ekipe budu najbrže na licu mesta. Videli smo da policajac ukazuje prvu pomoć, da hitna pomaže vatrogascima, oni opet hitnoj. To na žalost nije česta priča u Srbiji gde da svaka služba radi svoj posao, a ne zanima je posao drugih – rekao je on.

Podaci Komiteta pokazuju da u Srbiji godišnje zbog nedovoljno brzih interevencija hitnih službi u proseku ne bude spaseno izmedju 50 i 60 ljudi. Statistika govori i da prosečno godišnje gine tri puta manje ljudi nego pre 25 i 30 godina, da je Srbija u odnosu na najrazvijene države Evrope na začelju, dok je slična sa susednim državama.



– U ovom trenutku je broj poginulih u saobraćajnim nezgodama za oko 5 odsto manji u odnosu na isti period prošle godine, to je ohrabrujuće, ali time ne smemo biti zadovoljni – rekao je on.

U saobraćajnim nezgodama na putevima Srbije u poslednjih nekoliko godina u proseku gine po 600 ljudi, a oko 18.000 bude povredjeno.

U centru Kruševca simulacija saobraćajne nezgode

