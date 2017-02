Sveta tri jerarha, naša zaštitnika

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 12. februara slave Sveta tri jerarha, velika učitelja Crkve i stuba pravoslavlja iz 4. veka, Vasilija Velikog, Jovana Zlatoustog i Grigorija Bogoslova. Proslavljaju se liturgijski i osveštavanjem slavskih kolača i žita

Tri Jerarha su krsna slava porodica, crkava, manastira, kao i esnafska slava bakalina. U srpskim krajevima pomenuti sveci se smatraju zaštitnicima ljudi i životinja od mraza, hadnih i zlih vetrova. Po tome kakvi vetrovi duvaju tog dana, prognozira se kakvo će vreme u toku godine biti.

Sva tri svetitelja imaju zasebno svoj dan praznovanja u mesecu januaru i to: Vasilije Veliki 1. januar (po crkvenom), Grigorije Bogoslov 25. januar (po crkvenom) i Jovan Zlatoust 27. januar i 13. novembar (po crkvenom). U XI veku za vreme cara Aleksija Komnena, ustanovljen je i ovaj zajednički praznik.

Prema predanju, jednom se u narodu povela rasprava oko toga ko je od ova Tri Jerarha najveći. Po jednima, to je bio Sveti Vasilije Veliki, jer je duboko prodro u tajnu bića, isti onaj Vasilije koji se svojim vrlinama upodobio Anđelima i takmičio se sa njima. On nije tako lako opraštao grešnicima, bio je strog, jer nemade u sebi ničeg zemaljskog.

Nasuprot njemu, bio je Sveti Jovan Zlatoust, koji je lako opraštao grešnicima i privlačio ih pokajanju. Zato ga jedni smatraše manjim od Vasilija Velikog, a drugi pak zbog njegove slatkorečivosti i razumevanja slabosti ljudskih većim od Vasilija.

Postojala je i treća grupa, koja je veličala Svetog Grigorija Bogoslova, smatravši da je on najveći od njih trojice, jer odlikova se on kitnjastim i divnim stilom, kojim je prevazilazio sve crkvene mudrace. I tako dođe do podele među pristalicama njihovim na: Vasilijane, Grigorijane i Jovanite.

Ovaj spor trajao je sve dok episkop evhaitski Jovan nije imao jednu viziju u snu, 27. juna. Prvo su mu se javila sva tri svetitelja, svaki ponaosob, a zatim sva tri zajedno. Tada mu Tri Jerarha rekoše:

„Mi smo jedno u Boga, kao što vidiš, ništa nema u nama protivrečno… niti ima među nama prvog ni drugog“.

Još posavetovaše episkopa Jovana da im napiše jednu zajedničku službu i da im odredi jedan zajednički dan praznika. Povodom ovoga divnog viđenja spor se reši na taj način što se odredi 30. januar prema starom i 12. februar prema novom kalendaru kao zajednički praznik za sva tri ova jerarha. Ovaj dan je u crkvi obeležen kao crveno slovo.

Sveta tri Jerarha su kod Srba slave bogoslovskih fakulteta i akademija, osim beogradskog, koji slavi Svetog Savu, a u Grčkoj je ovo nacionalni i školski praznik.

Ovaj praznik grčki narod smatra ne samo crkvenim nego i svojim najvećim nacionalnim i školskim praznikom.

Čobani u zapadnoj Srbiji i Republici Srpskoj okupljaju se tog dana i sviraju u frule.

Sveta tri jerarha, naša zaštitnika

