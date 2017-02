Osvanuo je pravi prolećni dan, a meteorolozi kažu da će ovakvo vreme potrajati do petka, kada se očekuje naoblačenje i kiša. Razvedravanje se očekuje od nedelje

Sutra će biti još toplije, sa minimalnim temperaturama od minus jedan na Kopaoniku do čak 20 stepeni Celzijusa u većini većih gradova Srbije.

Preokret će se, nažalost, dogoditi u petak, ali tek uveče. Tako će tokom dana biti 19 stepeni, ali tokom noći doći će do zahlađenja, pa se za vikend očekuje znatni pad temperature – u subotu od dva do šest stepeni, a u nedelju, od dva do 10 stepeni Celzijusa.

Stiglo proleće

