Srpski pokret obnove, kao stranka koja se od početka zalaže za evrointegracije, smatra da tim putem treba nastaviti bez obrzira na sve promene na medjunarodnoj sceni, poput Bregzita i izbora u Americi

-Evropska unija će svakako u nekom obliku opstati. Mi ne možemo da budemo pasivni i da čekamo, kao što se dešavalo u prošlosti. Moramo da idemo u susret dogadjajima – rekao je na konferenciji za novinare potpredsednik kruševačkog odbora SPO, Božidar Lapčević.

Govoreći o iskustvima Rumunije i Bugarske, koje ove godine beleže deceniju ulaska u Evropsku uniju, Lapčević je kazao da su te zemlje u ovom periodu mnogo uradile na demokratizaciji te poboljšanju stanja ljudskih prava i ekonomskih prilika.

-Rumunija je, na primer, u ovom periodu iz evropskih fondova povukla skoro 40 milijardi evra. Istina je da je istovremeno ona fondovima dala 14 milijardi, ali je ipak skoro tri puta više dobila. Sve zavisi od naše umešnosti da iskoristimo sredstva koja nam se stavljaju na raspolaganje – zaključio je Lalčević.

Podsetio je na katasrofalne statističke podatke o stanju srpkog sela, konstatujući da je za njegov oporavak neophodna strategija te povlačenje sredstava koja je Evropa spremila.

Lapčević je naveo da od oko 800 hiljada registrovanih poljoprivrednih gazdinstava samo 3 odsto ispunjava minimalne kriterijume za pojavljivanje na tržištu EU.

Kao pozitivno je ocenio to što je ovogodišnjim budžetom za poljoprivredu predvidjeno 3,5 milijardi više nego prošle godine.

To bi, smatra on, trebalo investirati u mlade ljude, do 40 godina, koji bi ostali na selu.

– Ti ljudi bi se prijavili na penzioni osiguranje. Trebalo bi da dobiju po 10 hiljada evra po gazdinstvu, od čega bi 70 odsto bilo bespovratno. Uz takve i slične aktivne mere, uz postojeće subvencije, ali i konačno mogućnost za korišćenje IPARD programa, koje se očekuje od septembra, postoji nada da ćemo se pomeriti sa mrve tačke – kazao je Lapčević.

SPO – Srbija mora da ide u susret dogadjajima

