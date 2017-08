Gradski odbor Srpske napredne stranke i njen predsednik iskoristili su letnji period da obiđu sve Mesne odbore na teritoriji grada Kruševca i plan je da se to u narednom periodu ponovi, poručio je sa prve u novom ciklusu redovnih konferencija za novinare, Zoran Tomić, član gradskog odbora i stranačkog Saveta za informisanje.

Uz to, Tomić je podsetio da zamenica gradonačelnika Vesna Lazarević sa saradnicima obilazi aktivno gradilišta na teritoriji grada Kruševca, te da je cilj tih aktivnosti “poboljšanje uslova života građana”.

– Sve što se radi u Kruševcu, počev od infrastrukture preko dovođenja investitora je za dobrobit grada i građana iako neke opozicione partije od toga pokušavaju da naprave iskrivljenu sliku i predstave sve dobro u našem gradu kao nešto loše. To im svakako neće poći za rukom, naročito od ljudi koji ništa nisu uradili za dobrobit svoje lokalne zajednice dok su imali priliku za to, pa im je sada jedina replika na rad Srpske napredne stranke da to nije dobro i da bi oni to bolje.

Tomić je konstatovao da građani “prepoznaju njihovu neiskrenost i želju da se samo ponovo vrate u iste fotelje kako bi mogli da pokrivaju svoje nezakonite poslove, organizacije i slično” i ocenjuje da im to neće poći za rukom s obzirom na poverenje koje je dobio predsednik Aleksandar Vučić na prethodnim predsedničkim izborima.

– Građani Srbije veruju rezultatima, a ne obećanjima i izbori su pravi pokazatelj čija se politika podržava, zato gospodo vidimo se na sledećim izborima – potučio je Tomić koji je ujedno pzvao Kruševljane da se proidruže Sportskom danu koji će Gradski odbor SNS-a na sportskom terenu u Velikoj Lomnici organizovati u nedelju 27. avgusta.

SNS opoziciji: “Gospodo, vidimo se na sledećim izborima”

