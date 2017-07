SNS: Odgovorićemo na sve laži!

U Gradskom odboru Srpske napredne stranke u Kruševcu danas je održana vanredna konferencija za novinare zbog, kako je rečeno, “nastavka orkerstriranih napada na predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, od strane onih koji su godinama uništavali ovu zemlju“

-Srpska napredna stranka najoštrije osuđuje svaku vrstu nasilja i pretnju nasiljem. Naš stav po tom pitanju je iskren i nedvosmislen, za razliku od onih koji su se po tom pitanju i danas oglasili u dnevnom listu čiji vlasnik duguje milionski iznos na ime poreza- kazao je Ivan Mijalilović, član GO SNS i narodni poslanik.

Mijaljilović je poručio da SNS više ne želi da ćuti na , kako je kazao, njihove laži i poturanja.

– Pitamo se da li je moguće da niko ne reaguje kada se Aleksandar Vučić napada na najgnusnije moguće načine i kako to da se niko ne oglašava kada se u jednom od tabloida Vučiću nacrta meta na glavi ili kada se preti njemu i njegovoj porodici – rekao je on, dodajući da isti ti mediji umeju „ da napišu ali ne i da prenesu istinu kada se preti Saši Jankoviću i svima onima koji bi nakon takvih pisanja to mogli da iskoriste kao opravdanje za vređanje Vučića.

– Koji je ovo put da pojedini dnevni listovi fabrikuju sami navodne pretnje samo kako bi izazvali reakciju javnog mnjenja – kazao je on, dodajući da se , sa druge strane, „niko od lažnih dušebrižnika nije oglasio nijednom rečenicom onda kada je na društvenim mrežama objavljena umrlica predsednika države“

Istakao je da se SNS kao stranka ne bavi time ko stoji iza bilo kakvih pretnji jer je to posao za istražne organe, ali da mogu slobodno da kažu da je „odvratno da se takve stvari bez ikakvog povoda dovode u vezu sa Aleksandrom Vučićem i da se tako umanjuju njegovi rezultati“, te da se „ovakvim cirkuskim predstavama skreće pažnja na sa kriminalnih radnji pripadnika bivšeg režima“.

– Podršku koju ovakvi politički cirkuzanti daju Aleksandru Rodiću , možemo shvatiti kao podršku kriminalu i javnom zagovaranju nepoštovanja principa države – kazao je Manolović, te poručio da će iz tog razloga SNS u narednom periodu učestalo predočavati o radnjama takvih lica, a sve to „zarad istine i kako bi građani Srbije imali jasnu sliku o kakvim osobama se radi i kakvi su to interesi koji takve osobe drže na okupu“.

SNS: Odgovorićemo na sve laži!

