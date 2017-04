Članica Saveta za informisanje kruševačkog odbora Srpske napredne stranke, Jovana Dunjić, saopštila je da to što je Aleksandar Vučić u Kruševcu osvojio 63,39 odsto glasova na predsedničkim izborima dovoljan pokazatelj da gradjani Kruševca podržavaju započete reforme

– Gradjani su prepoznali našu marljivost i rezultat je došao kao plod našeg rada – rekla je ona podsetivši da je u Kruševac “došlo nebrojeno miliona dinara za infastrukturu”, da nove investicije dolaze u Kruševac te da vlast nastavlja da brine i o radnicima firmi koje je, kako je kazala, prethodna vlast unuštavala, poput IMK “14.oktobar”, “Savremeni dom”, “Župa”.

Rekla je da je prethodni izborni proces bio “u svakom pogledu najdemokratičniji preciziravši da je osam proceduralnih grešaka dovelo da ponavljanja izbora na isto toliko biračkih mesta, od ukupno 8.396, koliko ih ima u Srbiji.

Dunjička je, govoreći o šetnjama gradjana kazala da svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje, “makar to bila grupa od nekolicine nezadovoljnih”, da SNS to poštuje, ali je pozvala one koji šetaju da “ne lome naš lepi grad nego neka ga čuvaju.”

Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je tokom neke od protestnih šetnji prethodnih dana u Kruševcu došlo do lomljenja ona je rekla da je “uništena imovina trećeg lica, odnosno bilbord kod Fontane na kome je bio naš poster”, ali nije mogla da kaže da li se to dogodilo tokom protestne šetnje.

– To se desilo pre dve noći, prijavljeno je nadležnim službama koje će utvrditi ko je to učinio – kazala je ona.

Dunjćka se zahvalila gradjanima koji su glasali za Aleksandra Vučića i čestitala im novog predsednika. Svim sugradjanima je čestitala predstojeći Uskrs.

SNS – Kruševac pokazao da podržava reforme

