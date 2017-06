Skupština Grada – usvojeni završni račun i rebalans, izabrani direktori

Odbornici Skupštine Grada su na današnjem zasedanju usvojili više od 50 tačaka, među kojima su najznačajnije odluke o završnom računu budžeta za prošlu godinu, rebalansu ovogodišnjeg, davanju bivše zgrade Narodnog univerziteta na korišćenje novoosnovanom Poljoprivrednom fakultetu

Pred odbornicima su bile i odluke o razrešenju i imenovanju direktora nekoliko javnih preduzeća i ustanova, izveštaj zaštitnika građana grada Kruševca za 2016. godinu te brojna imovinsko pravna rešenja.

Gradonačelnik, Dragi Nestorović, kazao je da je budžet iz 2016. godine ostvaren sa 101 odsto prihoda i suficitom od 432 miliona dinara te da je imajući to u vidu ovogodišnji budžet planiran na iznos koji je 20 odsto više nego prethodni, a u kome je 36 odsto sredstava planirano za investicije i investiciono održavanje, što je, kako je dodao, rekordan iznos.

Rebalansom budžeta je, kako je navedeno u obrazloženju te odluke, predviđeno povećanje budžeta za 69 miliona, sa sadašnjih 3,433 milijardi na nešto više od 3,5 milijardi.

– Ovo je bila izborna godina u kojoj je bilo dodatnih pritisaka sugrađana, pokušali smo svima da izađemo u susret što je stvorilo dodatno opterećenje u budžetu u delu investiconog održavanja i sada smo morali rebalansom da pomirimo te pozicije da bi smo mogli da te radove koji su izvedeni da isfinansiramo u narednom periodu – rekao je Nestorović.

On je napomenuo da je Grad do 2016. godine uspeo da sanira kreditna zaduženja te da se izborio sa pristiglim obavezama po presudama, koje su došle na naplatu, uspevši da i u takvim okolnostima napravi prihod za 500 miliona dinara viši u odnosu na 2015. godinu.

– Privreda još nije na nivou koji podrazumeva određene prihode, a štednja na svim nivoima i usmeravanje na održavanje i razvoj grada su dali rezultate i 2016. godinu smo dočekali spremi kada je u pitanju stvaranje preduslova za privlačenje stranih investicija, sve su počele da se realizuju u ovoj godini, osim jedne – rekao je on.

Da o rebalansu budžeta i završnom računu ne mogu da raspravljaju jer materijal nisu dobili u zakonskom roku, kazao je odbornik opozicione Demokratske stranke, Milomir Marinković.

– Sazivanje sednice Skupštine je bilo neregularno jer nismo dobili materijal u roku, najvažniju tačku, rebalans budžeta dobili smo juče, zatražili smo da se ta tačka dnevnog reda skine danas sa zasedanja – rekao je on. Napomenuo je i da su odbornici DS –a Odluku o završnoom računu dobili na disku koji nismo uspeli ni na jednom računaru da otvore. On je kritikovao i to što se „hrpa tačaka“ stavlja po hitnom postupku na dnevni red, što takodje onemogućava odbornike da se pripreme. Na dnevnom redu se, medju 56 tačaka, po hitnom postupku našlo 12.

Predsednica Skupštine, Jasmina Palurović, kazala je da je sav materijal podeljen u predviđenom zakonskom roku, osim budžeta koji je stavljen na sajt Grada takodje u zakonskom roku, dok je CD iz tehničkih razloga kasnio jedan dan, za šta je, kako je kazala, napisala obrazloženje koje je dostavljeno odbornicima.

Diskusija se vodila i povodom razrešenja i imenovanja direktora pojedinih javnih preduzeća i ustanova. Za vd direktora Kulturnog centra Kruševac u narednih godinu dana izabran je aktuelni direktor, Miroslav Smiljković. Tim povodom se povela polemika koalicionih partnera socijalista i naprednjaka, vođena već dva puta, kada je Smiljkoviću produžavan mandat, iako ima oba uslova za penziju. Sa takvom odlukom se ne slaže SPS, u čijim redovima je on ranije bio, dok je podržava SNS, čiji je sada član.

Do promene je došlo i na čelu Zdravstvene ustanove Apoteka Kruševac. Umesto Miloša Obradovića, kome je istekao madnat, izabran je Milan Radović.

Jelena Đorđević, odbornica SPS, je podsetila da je Obradović tokom dva mandata vođenja Apoteke znatno unapredio njen rad, da je ta zdravstvena ustanova dobila brojna republička i gradska priznanja kao i Obradović. Napomenula je da su nakon 2015. godine mnoge apotekarske ustanove zbog promenjenih okolnosti poslovanja zapale u probleme, te da je ovdašnja, na uštrb „dobrih brojki“ zadržala politiku da zdravstvena usluga bude svima dostupna, ne gaseći svoje apoteke po selima.

Odbornici Skupštine Grada su za vd direktorke Doma zdravlja imenovali dr Marinu Kostić, Goran Vasić je ponovo izabran za direktora Narodnog muzeja, a dosadašnji direktor Istorijskog arhiva, Nenad Sokolović ponovo je izabran na to mesto. Za gradskog pravobranioca je postavljena Vesna Djurković, diplomirana pravnica, umesto Miroslava Živanovića, koji je podneo ostavku.

Svi prisutni odbornici su glasali za to da se Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Nišu, da na korišćenje bez naknade zgrada Radničkog univerziteta.

Odbornica DS-a, Mirjana Jevremović je pohvalila otvaranje fakulteta u Kruševcu, bez obzira što su, kako je podsetila, naprednjaci pre nekoliko godina najavljivali otvaranje Univerziteta.

Diskusija se vodila još povodom poslovanja „Vodovoda“ te Izveštaja zaštitnika gradjana grada Kruševca, dok je četrdesetak tačaka usvojeno bez rasprave.

Skupština Grada – usvojeni završni račun i rebalans, izabrani direktori

