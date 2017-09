Sindikat – da minimalna plata dostigne minimalnu potrošačku korpu

Cilj Samostalnog sindikata je da minimalna plata do 2021. godine dostigne nivo minimalne potrošačke korpe, rekao je potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Duško Vuković. On je prisustvovao sednici Predsedništva kruševačkog Saveza samostalnih sindikata

– Sa državom i Unijom poslodavaca smo dogovorili da minimalna cena rada od naredne godine bude 143 dinara po satu. Minimalna plata trenutno čini oko 70 odsto minimalne potrošačke korpe, koja je zaista mizerna. Cilj Samostalnog sindikata je da u narednih nekoliko godina, do 2021. godine, one budu izjednačene – rekao je pred kruševačkim sindikalcima Vuković, koji je i član republičkog Socijalno ekonomskog saveta.

On je kazao da je, prema podacima iz Bele knjige, koju je ove godine izdao Samostalni sindikat, svaki četvrti stanovnik Srbije u riziku od siromaštva te da je cilj tog sindikata da neprestanom kampanjom “Vreme je za naš oporavak” doprinese stalnom povećavanju zarada.

Kazao je i da sindikat smatra da pokazatelji koji govore da stepen nezaposlenosti opada, odnosno da zaposlenost raste, nisu validni.

– Reč je o anketi koja svaku vrstu rada računa kao zaposlenost, bez obzira da li ste radili sat, dva, dan u jednoj godini, da li ste prijavljeni, neprijavljeni, imate li ugovor ili ste išli da pomažete prijatelju. Naš je cilj da se u zaposlene računaju oni koji imaju ugovor i kojima se uplaćuju pripadajući porezi i doprinosi – rekao je on.

Predsedništvo kruševačkog Veća Samostalnog sindikata razgovaralo je i o primeni aneksa kolektivnog ugovora za zaposlene u komunalnoj delatnosti, koji predvidja jednokratnu pomoć od po 22 hiljade dinara za radnike u tim preduzećima.

– Sindikat je održao sastanak sa predstavnicima lokalnih javnih komunalnih preduzeća i gradonačelnikom. Tada je dogovoreno da se najpre usvoje rebalansi budžeta tih javnih preduzeća, a potom isplati pomenuta jednokratna pomoć, odnosno ispoštuje aneks ugovora koji su dogovorili resorno ministarstvo, Vlada i sindikati – rekao je predsednik kruševačkog Veća Saveza samostalnih sindikata, Milenko Mihajlović.

Sindikat – da minimalna plata dostigne minimalnu potrošačku korpu

Cilj Samostalnog sindikata je da minimalna plata do 2021. godine dostigne nivo minimalne potrošačke korpe, rekao je potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Duško Vuković. On je prisustvovao sednici Predsedništva kruševačkog Saveza samostalnih sindikata - Sa državom i Unijom poslodavaca smo dogovorili da minimalna cena rada od naredne godine bude 143 dinara po satu. Minimalna plata trenutno čini oko 70 odsto minimalne potrošačke korpe, koja je zaista mizerna. Cilj Samostalnog sindikata je da u narednih nekoliko godina, do 2021. godine, one budu izjednačene - rekao je pred kruševačkim sindikalcima Vuković, koji je i član republičkog Socijalno ekonomskog saveta. On je kazao…