Savet za bezbednost saobraćaja – rotaciona svetla za traktoriste u Beloj Vodi

U okviru kampanje za bezbednost učesnika u saobraćaju Savet za bezbednost saobraćaja grada Kruševca organizovao je u Mesnoj zajednici Bela Voda radionice za traktoriste kojima su poklonjena i rotaciona svetla i svetleće trake kako bi bili vidljiviji u saobraćaju

– Savet za bezbednost saobraćaja cele godine sprovodi kampanju za sve ugrožene kategorije učesnika u saobraćaju, a naročitu pažnju posvećujemo traktoristima. Tu smo uvek kada su poljoprivredni radovi u punom jeku i evo nas i sada kada traju jesenji radovi. Svake godine podelimo otprilike po 500 rotacionih svetala a za sledeću godinu budžetom imamo predviđena sredstva i za nabavku tabli za označavanje sporih vozila – rekao je Dragan Blažić, predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kruševca, dodajući da su, poučeni iskustvom da traktoristi uglavnom ne koriste rotaciona svetla i table, iako ih zakon na to obavezuje, ove godine kao preventivu nabavili retro reflektujuće trake kojim bi oni obeležili i priključno vozilo i sam traktor.

– Apelujem još jednom na traktoriste da koriste rotaciono svetlo, table i trake kako bi bili vidljiviji svim učesnicima u saobraćaju. Traktora ima 40.000, Savet ih ne možea sve opremiti, ali mi ovakvim akcijama želimo da pokažemo koliko je to važno, i da podsetimo da je to i njihova zakonska obaveza – naglasio je Blažić podsećajući da je za izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, osim gubitka života, i kaznena politika veoma oštra. Kazne su oko 100 hiljada dinara i zatvor preko tri godine, a odštetni zahtevi se kreću i do više desetina hiljada evra.

U akciju u Beloj Vodi uključio se i Automoto savez Srbije koji je za traktoriste organizovao radionice obuke za bezbednu vožnju i podelio 30 besplatnih tehničkih pregleda.

–AMSS kao društveno odgovorna firma daje podršku Savetu za bezbednost saobraćaja i Ministarstvu unutrašnjih poslova tokom cele godine. Savet je zadao visoke standarde, mi se trudimo da ih pratimo u svim akcijama, kao što je i ova danas za traktoriste – rekao je Velibor Jovanović, predsednik kruševačke filijale AMSS.

