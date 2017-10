Savet za bezbednost saobraćaja podelio 76 autosedišta

Roditelji sedamdeset šestoro dece koja pohadjaju vrtiće Predškolske ustanove „Nata Veljković“ dobili su autosedišta čiju nabavku je finansirao Savet za bezbednost saobraćaja Grada Kruševca

Deca u saobraćaju učestvuju kao pešaci, biciklisti i kao putnici, a statistika pokazuje da su najnebezbedniji kada ih roditelji stave u auto, odnosno kada su roditelji sa njima, jer oko 45 odsto dece koja nastradaju u saobraćajnim nezogodama nastradaju kao putnici.

To je na predavanju o neophodnosti korišćenja autosedišta rekao profesor saobraćajne grupe predmeta u Prvoj tehničkoj školi, Vladan Radojević, koji se bavi edukacijom o bezbednosti u saobraćaju.

On je naveo da se korišćenjem autosedišta procenat smrtnosti u saobraćajnim nezgodama smanjuje za 75 odsto podsetivši da na zadnjem sedištu mogu da se vežu deca viša od 150 centimetara i teža od 36 kilograma, dok ostala moraju da koriste autosedišta ili bustere (podizače).

Roditelji, naveo je on, kao razlog za nekorišćenje autosedišta navode to što su deca mala i što smatraju da mogu da ih zaštite držeći ih u rukama.

– To nije tačno jer prilikom udesa dolazi do naglog smanjenja brzine i pri brzino od 50 kilometara na sat usled inercije dete koje je teško 10 kilograma dobija težinu od 500 kilograma – objasnio je on.

Zbog činjenice da mnogi roditelji ne koriste autosedišta kruševački Savet za bezbednost saobraćaja je nabavio 100 autosedišta, od kojih je 76 podeljeno roditeljima dece koja pohadjaju vrtiće PU „Nata Veljković“.

– Najveću pažnju posvećujemo akcijama koje su namenjene deci u saobraćaju. Preostala sedišta ćemo podeliti na ulici kroz još nekoliko akcija, metodom slučajnog uzorka – rekao je predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja, Dragan Blažić.

Podaci – Godišnje u svetu pogine oko milion i po ljudi u saobraćajnim nezgodama, a Svetska zdravstvena organizacija je saobraćajne nezgode svrstala kao deseti uzročnik smrtnosti u svetu. Ako se ovaj trend stradanja nastavi postoji šansa da postanu treći uzročnik. U Srbiji je u poslednjih 30 godina poginulo 40 hiljada ljudi što znači da je nestao grad veličine Požarevca – rekao je profesor saobraćajne grupe predmeta u Prvoj tehničkoj školi, Vladan Radojević.

