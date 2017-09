Sastanak Krkobabića sa predstavnicima kruševačkih zadruga

Milan Krkobabić, ministar bez portfelja, posetio je danas Kruševac i sa predstavnicima ovdašnjih zadruga razgovarao o obnovi zadrugarstva u Srbiji. Na podsticajna sredstva, kako je kazao, moći će da računaju sve zadruge koje su se uskladile, ali i one novoformirane

Krkobabić je kazao novinarima da realizacija projekta ravnomernog regionalnog razvoja podrazumeva i ulaganje opipljivih novčanih sredstava, za postojeće zadruge do 100.000 evra, a za novoformirane do 50.000 evra.

Podsetio je da u kruševačkom kraju ima 56 zadruga, da ih je 27 aktvinih a da se 39 negde zagubilo, te istakao da je najinteresantnije da se pokuša da se postave neke nove.

– Ovaj kraj ima oko 6 hiljada poljoprivrednih gazdinstava, to je posed usitnjen kao i svugde, u proseku je to u Srbiji oko 4 i po hektara. Hoćemo da te male proizvođače horizontalno povežemo, da ih učinimo pravim robnim proizvođačima – poručio je Krkobabić.

Kazao je da je projekat namenjen poljoprivrednim gazdinstvima, domaćinima.

– Oni ne unose zemlju, imovinu i mašine u zadruge. Ako je to stočarstvo unose mleko, kod voćara je to voće, objedinjuju se oko zajedničkog proizvoda – rekao je on, dodajući da su kod voćarstva to hladnjače, a kod proizvodnje mleka mini mlekare.

Prema njegovim rečima, cilj je da se mali proizvođači mleka objedine, da im se omogući finalizacija tog proizvoda, te da nakon toga mogu i da se pojave u gradu ili šire.

Poručio je da sve zadruge koje su se uskladile kao i one koje će biti formirane, mogu da konkurišu ako ispune zahteve, te da ukoliko se objedine mogu da računaju i na podsticajna sredstva.

– Prvi deo konkursa se završava do 1.oktobra, ovo je bila eksperimentalna godina. Drugi ciklus krećemo od početka naredne godine i on će trajati tri godine sa ukupnim sredstvima od 25 miliona evra – rekao je Krkobabić.

Gradonačelnik Kruševca, Dragi Nestorović, kazao je da zadrugarstvo moramo da postavimo na novim osnovama u skladu sa svime što se u Evropi radi, te da je to ono što hoćemo da približimo proizvođačima.

– Podrška Grada u svemu tome u ovom periodu nije nedostajala, tako ćemo nastaviti i videti da li treba još nešto da predvidimo budžetom kako bismo ovu akciju i ove inicijative podržali i na taj način – poručio je Nestorović.

Nakon sastanka u Gradskoj upravi, ministar Krkobabić obišao je zadrugu “Euroduo kalem” u selu Lazarevac.

Sastanak Krkobabića sa predstavnicima kruševačkih zadruga

Milan Krkobabić, ministar bez portfelja, posetio je danas Kruševac i sa predstavnicima ovdašnjih zadruga razgovarao o obnovi zadrugarstva u Srbiji. Na podsticajna sredstva, kako je kazao, moći će da računaju sve zadruge koje su se uskladile, ali i one novoformirane Krkobabić je kazao novinarima da realizacija projekta ravnomernog regionalnog razvoja podrazumeva i ulaganje opipljivih novčanih sredstava, za postojeće zadruge do 100.000 evra, a za novoformirane do 50.000 evra. Podsetio je da u kruševačkom kraju ima 56 zadruga, da ih je 27 aktvinih a da se 39 negde zagubilo, te istakao da je najinteresantnije da se pokuša da se postave neke…