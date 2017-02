Samostalni sindikat – nadležni da predlože rešenje za plate bivših radnika preduzeća u stečaju

Kruševačko Veće Saveza Samostalnih sindikata sa današnjeg zasedanja je uputilo nadležnim državnim organima zahtev da se što pre nadje rešenje za isplatu zaostalih zarada radnicima društvenih preduzeća koja su otišla u stečaj

Predsednik kruševačkog Samostalnog sindikata, Milenko Mihajlović, je kazao da prema proceni sindikata plate od propalih preduzeća u Kruševcu potražuje oko tri hiljade radnika.

On je podsetio da su se tim povodom u prethodnom periodu sindikatu obratili bivši radnici IMK „14.oktobar“ u stečaju, preduzeća koje je do sada kao celina tri puta nudjeno na prodaju, ali interesenata nije bilo, te bivši radnici HI „Župa“, koja je krajem godine prodata, ali će radnici moći da naplate tek desetak odsto svojih potraživanja.

Sindikat se obraćao resornim ministarstvima, a Mihajlović je preneo da je iz Ministarstva privrede dobio odgovor da je Radna grupa tog Ministarstva sačinila analizu neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama zaposlenih, dostavila je Ministarstvu finansija koje treba da predloži način izmirivanja obaveza.

Inače, u Kruševcu je tokom prethodne dve godine stečaj uveden u šest od ukupno osam društvenih preduzeća koja su bila u postupku restrukturiranja, a za dva je prihvaćen Unapred pripremljeni plan reorganizacije.

Do sada je prodata jedino HI „Župa“, za IMK „14.oktobar“ u celini tri puta nije bilo interesenata, za ostala četiri preduzeća oglas o prodaji nije ni objavljivan, a to bi, prema ranijoj informaciji iz Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, u prvom kvartalu ove godine trebalo da se desi za „Branko Perišić“, Konfekciju „Zvezda“ i „Savremeni dom“.

Veće Samostalnog sindikata je usvojilo završi račun za prošlu godinu prema kome je ta sindikalna organizacija imala 7,03 miliona dinara prihode i rashode 6,93 miliona. Tokom prošle godine ukupna članarina je iznosila 4,32 miliona dinara, dok je za bruto zarade zaposlenih izdvojeno 3,34 miliona dinara.

