Sa promocije knjige istoričara Darka Mihajlovića

„Srpska diplomatija o dogadjajima u Makedoniji 1903 – 1904. godine“ naziv je knjige Kruševljanina, Darka Mihajlovića, profesora istorije i specijaliste politikologa iz medjunarodne politike

Promocija dela koje opisuje specifičan period srpske istorije, na kojoj je, osim autora, govorio i čuveni dr Dragan Petrović, napunila je Belu salu Kulturnog centra do poslednjeg mesta

– Istorijske knjige se teško pišu, ali je njihov doprinos nauci nesumnjiv, jer se one rade na osnovu arhivske gradje i vrlo mali deo čini lični stav autora. Što je stariji period koji se proučava to je više prašine na koju autor naidje – rekao je predstavljajući autora i knjigu dr Dragan Petrović, pisac predgovora i recenzent knjige „Srpska diplomatija o dogadjajima u Makedoniji 1903 – 1904. godine“, koju je napisao Darko Mihajlović, profesor istorije u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“.

Dr Petrović je objasnio da je taj period u našoj istoriji bitan i zanimljiv jer tada dolazi do promene dinastija.

– Kralj Milan je voleo žene, voleo je da se kocka, malo je obraćao pažnju na svoju državu. On je potpisao tajnu konvenciju kojom je ograničio prirodne mogućnosti Kraljevine Srbije. Ta konvencija je bila lični interes jednog vladara i uskog kruga ljudi, potpisana van znanja političara i javnog mnjenja zemlje, a ograničila je prirodno pravo srpskog naroda da pomogne svojoj porobljenoj braći – objasnio je dr Petrović.

Promenom dinastije Srbija nije imala obavezu tog tajnog sporazuma i postala je slobodna da pomogne svojoj porobljenoj braći.

U vrlo trusnom periodu posle majskog prevrata diplomatija Srbije se, kako je podsetio dr Petrović, preorijentisala od jedne vazalne i determinisane zemlje, ka zemlji koja polako, ali sigurno, planira budućnost i kuje planove za ujedinjenje sa svojim narodom.

– To je najjači demokratski period u našoj istoriji, kralj Petar je bio nenametljiv, nenarcisoidan, voleo je svoj narod, odrekao se krune pre vremena. Tada su vladali ne monarsi već političari, poput Nikole Pašića i to je bilo vreme nesumnjive demokratije i procvata Srbije – kazao je on.

Objašnjavajući zašto se bavio baš tim periodom autor, Darko Mihajlović, je rekao da je tražio preloman momenat tog vremena te da je zaključio da je to definitivno trenutak od 1903. do 1904. godine, kada se smenjuju dinastije u Srbiji, pri čemu podaci o tom periodu nisu, prema njegovom mišljenju, sistematisani kako bi trebalo.

– To je jedan od razloga da odaberem tu temu. Drugi je to što je profesor Mihailo Vojvodić baš tu stao sa svojim radom, trebalo je neko da nastavi, bio sam malo pretenciozan pa sam to učinio – rekao je Mihajlović. Knjiga je, napomenuo je, pisana na osnovu depeša Milovana Milovanovića, tadašnjeg ministra spoljnih poslova.

– On je kroz te depeše davao čitave geopolitičke analize, nesumnjivo bio je sjajan um i vrstan diplomata – kazao je on.

Mihajlović se da napiše istorijsku knjigu odlučio u trenutku kada je trebalo da pripremi rad za postdiplomske studije.

Shvatio je, kako je kazao, da takav rad brzo završi odložen u arhivu te da bi trebalo da ga, ukoliko želi da on bude objavljen, pretoči u knjigu. Sa tom idejom je krenuo u obimno istraživanje, čiji su se rezultati našli medju koricama pomenutog dela.

Na bogatu biografiju Darka Mihajlovića podsetila je Jelena Protić Petronijević iz Kultirnog centra Kruševac, koja je vodila program promocije knjige.

Završio je istoriju na Filozofskom fakultetu u Prištini. Radi kao profesor istorije u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“. Bio je pomoćnik direktora, rukovodilac aktiva društvenih nauka, držao brojna predavanja na poziv različitih udruženja. Plod njegovog arhivskog istraživanja su brojni radovi, neki su objavljeni u časopisu „Rasinski anali“. Završio je specijalističke akademske studije, smer medjunarodne studije, na beogradskom Fakultetu političkih nauka 2013, od kada ima zvanje specijalista politikolog iz medjunarodne politike – samo je deo bogate Mihajlovićeve biografije.

Ona je kazala i da su ovoj istorijskoj knjizi, čiji su izdavači beogradska „Čigoja“ i autor, prethodile dve knjige aforizama Darka Mihajlovića.

-Sve ove aktivnosti govore o renesansnom duhu Darka Mihajlovića. Kada je on u pitanju istorija, književnost i prosvetni rad se prepliću. On nam uliva nadu da još uvek ima entuzijasta koji su predani i posvećeni višim ciljevima – zaključila je ona.

J.B.

Zašto je demokratije važna? Dr Dragan Petrović, pisac predgovora i recenzent knjige „Srpska diplomatija o dogadjajima u Makedoniji 1903 – 1904. godine“, je završio četiri fakulteta Beogradskog univerziteta, uskoro treba da brani treći doktorat, radi u Institutu za medjunarodnu politiku kao viši naučni savetnik. Govoreći o knjizi on je pomenuti period srpske istrorije okarakterisao kao najdemokratičniji. O demokratiji kaže: -Najveći deo populacije su ljudi normalni, prihvataju sebe i ostale kao OK ljude, mali deo kaže: „Ja nisam OK, ali ostali jesu“, postoje ljudi kojima niko nije OK – kod njih pomažu lekovi, ali postoji jako mali i vrlo opasan deo ljudi koji kaže: „Ja sam OK, ti nisi OK“ Odatle se regrutuju kriminalci, varalice, zločinci, kriminalci. To su vrlo opasni samozaljubljeni ljudi bez osećanja za smisao šire zajednice. Zato je vrlo bitno da postoji demokratija, ali dejstvo demokratskog ugovora važi ako znate sve njegove odrednice, u suprotnom postaje farsa.

Sa promocije knjige istoričara Darka Mihajlovića

