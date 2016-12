Rezultati merenja: Najbučnije kod fabrike Rubin i Pionirskog parka

Nivo komunalne buke meri se na dvanaest mesta, a poslednji podaci pokazuju da je najbučnije kod kapije preduzeća “Rubin” i kod ABHO centra, na raskrsnici kod Pionirskog parka. Prekoračenja u noćnim terminima zabeležena su na svim mernim mestima u Kruševcu

– Prema podacima poslednjeg merewa, koje je obavljeno krajem oktobra, najveće vrednosti zabeležene su kod fabrike Rubin gde je tokom dana i večeri nivo buke iznosio 71, odnosno, 70 decibela ( za šest više od dozvoljenih vrednosti), a tokom noći 67 decibela, što je za 13 više od dozvoljenih vrednosti – kaže Aleksandar Đorđević iz Centra za higijenu i humanu ekologiju kruševačkog Zavoda za javno zdrvalje, dodajući da sva dosadašnja merenja pokazuju da je ova lokacija najugroženija kada je u pitanju buka, a da je razlog to što je upravo na tom mestu najveća frekvencija saobraćaja u Gradu.

Prema njegovim rečima, veće prekoračenje zabeleženo je i kod ABHO centra (na raskrsnici kod Pionirskog parka) gde je dnevni nivo buke iznosio 68 decibela ( dozvoljeno je 65) , dok je noćno merenje pokazalo da je nivo buke na ovoj lokaciji u tom period 62 decibela, od dozvoljenih 55. Neznatno više vrednosti zabeležene su i kod Aerodroma (kružni tok kod DIS-a) gde su dnevne i večernje vrednosti bile 67, odnosno, 63 decibela, a noćne 62.

Od ostalih gradskih zona čija su merna mesta vezana za saobraćaj, prekoračenja je bilo na lokaciji kod Bazena ( parking ispred otvorenih bazena, preko puta Gerontološkog centra) gde je zabeleženo dnevno prekoračenje od šest decibela, odnosno, deset decibela u toku noći.

Čisto saobraćajna buka prisutna je i na mernom mestu kod Slobodišta (ulaz u park) gde je u noćnom terminu zabeleženo prekoračenje od pet decibela, zatim na Jasičkom putu gde je tokom dana prekoračenje iznosilo jedan decibel, odnosno, šest decibela tokom noćnog merenja, te kod Parunovačkog mosta gde su su u noćnom terminu vrednosti bile veće od dozvoljenih za osam decibela.

Prekoračenje je zabeleženo i na mernom mestu na parkingu kod Medicinske škole, gde je u noćnom terminu zabeleženo 55 decibela, a dozvoljeno je 45, koliko je bilo i tokom dana, a dozvoljeno je 50.

– Značajno prekoračenje zabeleženo je u u krugu Bolnice, gde je po pravilu dozvoljen nivo buke niži, a evidentirano prekoračenje je sedam u dnevnom i četiri decibela u noćnom terminu – kazao je Đorđević.

Prema njegovim rečima, na mernom mestu ispred hotela Rubin , gde se kontroliše nivo buke u centru Grada, nema značajnih prekoračenja jer je i nivo dozvoljene buke visok. Kroz centar Grada, inače, za sat vremena prođe više od 872 laka i 23 teška vozila.

Za razliku od letnjeg perioda kada je na mernom mestu na Bagdali ( kod restorana ), nivo komunalne buke povećan zbog aktivnosti građana, sada u dnevnim merenjima ima neznatnih prekoračenja, dok je tokom noći nivo komunalne buke u dozvoljenim granicama, odnosno, 44 decibela.

Merenja pokazuju i da je u naselju Vlado Jurić u Pakašnici ( Lipljanska ulica), koje inače važi za najmanje bučno od svih mernih mesta u Gradu, zabeleženo prekoračenje buke . U toj stambenoj zoni, u noćnom terminu, izmeren je nivo buke od 49 decibala, za četiri više od dozvoljenog.

Inače, Zavod za javno zdravlje nivo komunalne buke meri četiri puta godišnje, na dvanaest lokacija u Gradu . Dvadestčetvoročasovno merenje deli se na tri perioda dana, dnevno od šest ujutru do šest popodne, večernje od 18 do 22 časa i noćno od tog perioda do šest ujutru.

Kako se boriti protiv prekomerne buke – preporuke Zavoda Kao mere koje bi doprinele da se intenzitet buke smanji, a koje Zavod za javno zdravlje predlaže Gradu, navodi se proširivanje mreža ulica sa automatskom regulacijom saobraćaja i sinhronizacija rada samih semafora na pojedinim pravcima. Potrebno je i odrediti takozvane crne, bele i akustične zone, te ispitati uticaj saobraćajne buke na zdravlje ljudi koji žive u crnim akustičnim zonama u odnosu na kontrolnu grupu (bela akustična zona grada). Jedan od predloga je i zabrana saobraćaja za teška vozila kroz gradsku zonu i njihovo preusmeravanje na zaobilazanicu, kao i postavljanje zelenih zaštitnih pojaseva, odnosno, zasada različitih drvenastih i žbunastih vrsta duž glavnih gradskih saobraćajnica.

Rezultati merenja: Najbučnije kod fabrike Rubin i Pionirskog parka

Nivo komunalne buke meri se na dvanaest mesta, a poslednji podaci pokazuju da je najbučnije kod kapije preduzeća “Rubin” i kod ABHO centra, na raskrsnici kod Pionirskog parka. Prekoračenja u noćnim terminima zabeležena su na svim mernim mestima u Kruševcu - Prema podacima poslednjeg merewa, koje je obavljeno krajem oktobra, najveće vrednosti zabeležene su kod fabrike Rubin gde je tokom dana i večeri nivo buke iznosio 71, odnosno, 70 decibela ( za šest više od dozvoljenih vrednosti), a tokom noći 67 decibela, što je za 13 više od dozvoljenih vrednosti - kaže Aleksandar Đorđević iz Centra za higijenu i humanu ekologiju…