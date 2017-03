Radulović veruje da će ući u drugi krug

Lider pokreta “Dosta je bilo” i kandidat za predsednika Srbije , Saša Radulović, rekao je novinarima danas u Kruševcu da veruje da na ovim izborima ima velike šanse da uđe u drugi krug, te da će ukoliko se to desi, u drugom krugu pobediti Aleksandra Vučića

Radulović je kazao da će nakon što bude pobedio Vučića u drugom ruku, “odmah nakon toga doći i do pada Vlade, raspada Srpske napredne stranke i novih parlamentarih izbora na kojima će pobediti “Dosta je bilo”.

Poručio je da će to onda biti prilika da se urade sve one stvari o kojima Pokret govori, a to je da se vrate otete penzije, da se zdravstvenim radnicima, prosvetarima i policiji vrate plate, “da se ukinu sulude subvencije stranim investitorima, da se ukinu partijska zapošlavanja i postavljanje nesposobnih partijskih kadrova na najodgovornija mesta u društvu”.

– Imamo priliku da se sve to promenimo, da uvedemo konačno zakon o poreklu imovine, potpunu transparentnost za svaki dinar da se zna kako se troši, da zaustavimo korpuciju u Srbiji – kazao je lider „Dosta je bilo“.

– Vučić me se boji zato što sam ga zaustavio u krađi kad sam bio u Vladi, i njega i celu njegovu ekipu i krenuo da uvodim red zato i ne može da me pogleda u oči – dodao je on.

Na ovim izborima, kako je rekao, glasamo protiv katasrofalne politike koju je Vučić vodio u poslednjih pet godina, pet godina mraka protiv pet novih.

– Građani na ovim izborima imaju prilike da daju otkaz Aleksandru Vučiću zbog jako loših stvari koje je uradio u Srbiji – rekao je Radulović, dodajući da su ljudi u Srbiji siromašni, da nemaju da jedu, da nemaju novca ni da izađu u grad, te da se sve češće zatvaraju u kuće.

Obraćajući se grupi građana okupljenih ispred Doma omladine, Radulović je kazao da nije poenta ubediti da izađu na izbore one koji su podlegli propagandi Aleksandra Vučića, već one koji su prestali da veruju da se nešto može promeniti.

Ocenio je da je takvih oko 70 odsto, te poručio svima da izađu na izbore jer samo tako nešto može da se promeni na bolje.

– Izađi i glasaj jer na ovim izborima ti biraš, ovo je tvoja zemlja a ne Vučićeva korumpirana partijska država – poručio je Radulović građanima i građankama koji su ga danas dočekali u centru Kruševca.

