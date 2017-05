Protivgradna odbrana – koliko smo (ne)spremni za ovu sezonu

Prema podacima RHMZ, na području Rasinskog okruga u 2016. godini beleže se tri dana sa štetom od grada, pri čemu je zahvaćena površina od 220 hektara, sa procentom oštećenja od 5 do 60 odsto. U istom periodu, na području Grada Kruševca zabeležen je samo jedan dan sa štetom od grada, kada je zahvaćena površina od oko 60 hektara, sa procentom oštećenja od 10 do 50 odsto. -Polazeći od stava Svetske meteorološke organizacije da je grad elementarna nepogoda koja se ne može sprečiti, već se mogu učiniti napori za smanjenje štete od grada, kao i naučnih podataka koji pokazuju da se efikasnost najsavremenijih metoda odbrane od grada u najrazvijenijim zemljama kreće u granicama od 30 do 60 odsto, možemo biti više nego zadovoljni minimalnim štetama od grada, kako na području Rasinskog okruga tako i u celoj Srbiji, u prošlogodišnjoj sezoni- mišljenja su u RHMZ. Inače, u prošloj sezoni, na području Rasinskog okruga, najveći broj dana dejstvovanja protivgradne zaštite imali su strelci Grada Kruševca( 14 dana), a najmanji strelci Ćićevca (dva dana), pri čemu su utrošene 284 rakete. U toj sezoni ostvaren je ukupan promet od 632 rakete, za 223 rakete više nego što je ovdašnjem radarskom centru dodeljeno na početku ovogodišnje sezone.