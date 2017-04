Protest u Kruševcu – sedmi dan

Učesnici protesta u Kruševcu i večeras su organizovali protestnu šetnju centrom grada, po već ustaljenoj ruti

Nakon jučerašnjeg incidenta kada je na protestnu kolonu nepoznata osoba sa terase zgrade bacila petarde, sedmog dana se na izlazak u protestnu šetnju odlučilo nešto manje ljudi.

Njih četrdesetak uz bubnjeve, pištaljke i skandiranja „Dole diktatura“ i „Kruševac napolje“, je od zgrade gradske Skupštine prošetalo do trga fontana, a potom nazad.

Iako je protestanata bilo manje, podrška koju su im davali sugrađani koji su se u to vreme našli u gradu bila je veća nego prethodnih dana.

Kolonu su, kao i do sada, predvodili srednjoškolci. Na naše pitanje da li su tačne glasine da su im u školama zabranjivali prisustvo protestu, jedan od maturanata ovdašnje Gimnazije rekao nam je da su školama stigli spiskovi učenika koji učestvuju u protestu, ali da su direktori odbili da reaguju uz stav da oni u slobodno vreme imaju pravo na slobodno delovanje.

Nad kolonom je vijorila crvena zastava na kojoj je pisalo „no pasaran“, na jednom transparentu pisalo je „Uklonite zid ispred naselja Roma i Romkinja“, a jedna od učesnica nosila je peglu za „veš a ne za glasove“.

Okupljene učesnike pitali smo i kako reaguju na komentare da su ovi protesti „uvezeni“ iz Makedonije, na šta su se samo nasmejali, a na pitanje ko ih plaća, jedan od njih je rekao: „Pa, Soroš, naravno. I čim mi stigne uplata izmiriću dug za struju i vodu“.

Inače, danas je na protestima u Beogradu pročitan proglas oko koga su se usaglasili učesnici protesta u svim gradovima Srbije, a u kome se traži „ukidanje diktature i smenu političke elite na čelu sa Aleksandrom Vučićem“, te promena prioriteta ekonomske i socijalne politike.

Protestanti, između ostalog, u proglasu zahtevaju fer i slobodne izbore i u vezi sa tim traže momentalno uređivanje biračkog spiska, smenu članova RIK-a i REM-a, obezbeđivanje jednakog pristupa medijima svim kandidatima, strogo sankcionisanje kupovine glasova i ucenjivanja glasača, uvođenje obaveznog TV duela, javnost finansiranja kampanja.

Traže i nezavisnu proveru regularnosti predsedničkih izbora i “krivičnu odgovornost svih odgovornih kako za neregularnu kampanju, tako i same neregularnosti tokom glasanja i brojanja glasova“, slobodu medija – smenu odgovornih urednika RTS-a i RTV-a i oštro sankcionisanje urednika svih medija koji krše medijske zakone i Kodeks novinara Srbije.

Među zahtevima su i departizacija (razrešenje svih stranačkih i korumpiranih funkcionera u javnim preduzećima), decentralizacija i premeštanje političke moći na lokalni nivo.

U grupi ekonomskih i socijalnih zahteva traže se zaštita prava i poboljšanje statusa svih radnika, zaštita životnog standarda stanovništva, kao i u potpunosti javno finansirano i svima dostupno obrazovanje i zdravstvo.

O zahtevima učesnici su se usaglasili preko društvenih mreža, a kako saznajemo, danas je osnovano i koordinaciono telo protesta.

Protest u Kruševcu – sedmi dan

