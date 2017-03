Prosvetari u štrajku upozorenja – časovi u Kruševcu 30 minuta

Sve članice Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije u Rasinskom okrugu su danas u štrajku upozorenja, odnosno skratile su časove na 30 minuta, kažu u kruševačkoj Uniji kojoj ne pripada samo jedna škola u Kruševcu

Član Predsedništva USPRS-a i predsednik kruševačke Unije, Dobrivoje Marjanović, rekao je da Unija u Okrugu ima 38 škola, da sve drže časove 30 minuta te da se u dve, tri škole zvoni na 45 minuta, ali se izlazi na 30 minuta.

– Bilo je pokušaja opstrukcije jer je od Školske uprave stigla instrukcija da se zvoni na 45 minuta, ali škole to nisu činile – rekao je on za krusevacgrad.rs. Iz osnovnih i srednjih škola iz Rasinskog okruga, kojih je ukupno 52, na današnji protest u Beograd, prema podacima Unije, otišlo je 140 prosvetnih radnika. Članovi USPRS-a danas su protestovali u Beogradu tražeći da Vlada ispoštuje Sporazum potpisan još pre dve godine, kojim je tada okončan njihov štrajk. Marjanović je rekao da će, ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni, u narednih petnaestak dana najverovatnije doći do radikalizacije štrajka, odnosno potpune obustave rada.

– Mi smo iz prethodnog štrajka, pre dve godine, izašli jer smo sa Vladom potpisali Sporazum koji je predvidajo ispunjavanje naših minimalnih zahteva, čak ni to nisu ispoštovali. Na šta liči to da Vlada, koja je vrh jedne države, ne poštuje to što je potpisala – rekao je Marjanović.

U Uniji podsećaju da se pomenutim Sporazumom od pre dve godine Vlada obavezala da će isplaćivati nagradu propisanu posebnim kolektivnim uogovorom, što se, kako navode, nije desilo, definisano je bilo da će Vlada nastojati da u budžetu poveća izdvajanja za obrazovanje u skladu sa Strategijom, što, takodje, nije učinjeno.

U članu 7. Sporazuma, navode u Uniji, Ministarstvo se obavezalo da će predstavnicima reprezentativnih sindikata omogućiti uvid u realizaciju i praćenje budžet, do čega takodje nije došlo, te da će zajdeno sa reprezentativnim sindikatima raditi na planu racionalizacije i predlogu da se eventualne uštede iskoriste za poboljšanje materijalnog položaja, što se nije desilo.

USPRS sada od resornog Ministarstva traži poštovanje pomenutog Sporazuma, a, kako navode, s obzirom na to da on u prethodne dve godine nije poštovan, insistiraće da se zajedno sa Vladom uradi aneks Sporazuma koji bi predvidjao poboljšanje materijalnog položaja prosvetnih radnika kao i da se platni razredi definišu tako da važe za sva javna preduzeća.

