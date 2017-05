Vozači u Srbiji koji još nisu zamenili stare, papirne vozačke dozvole plastičnim, biometrijskim, moraće to da urade najkasnije do 10. juna

Novog produženja roka neće biti, pa je preporuka da vozačke dozvole zamenite što pre. Cena zamene dozvole koštaće vas nešto više od 1.500 dinara, a ukoliko vas policija uhvati sa nevažećom dozvolom platićete najmanje 6.000 dinara za kaznu! Ukoliko vam je dozvola istekla pre više od šest meseci možete platiti kaznu i do 30.000 dinara, ali vam može biti i zabranjeno da upravljate motornim vozilom. Osim potvrde da ste platili sve takse, uz zahtev za zamenu vozačke dozvole treba priložiti vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu kao i važeću ličnu kartu na uvid. Ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, ili ako zahtev podnosi osoba starija od 65 godina, potrebno je priložiti i novo lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole, koje ne ne sme biti starije od šest meseci. Zamena vozačke dozvole može da se obavi i putem interneta preko portala E-uprave.

Promenite staru dozvolu na vreme, kazne su paprene

