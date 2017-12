Projekat “Ko je ko u lokalnoj vlasti u Rasinskom okrugu” – objavljeni profili 45 političara

Projekat sprovodi Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac u saradnji sa Udru ženjem gradjana “Evrokontakt”.

– P rilikom prikupljanja podataka fokus je bio na dosadašnjem političkom delovanju i materijalnom i imovinskom stanju lokalnih političara. Za formiranje profila političara korišćeni su podaci sa sajtova lokalnih samouprava, novinski tekstovi, baza podataka Agencije za borbu protiv korupcije, arhiva Republičke izborne komisije, podaci republičke Skupštine – rekao je predsednik Centra za istraživačko novinarstvo Kruševac, Slaviša Milenković.

Prikupljeni podaci, rekao je on, pokazuju da su političari u Trsteniku češće od kolega u Kruševcu i Varvarinu menjali stranke.

– U Trsteniku je češće dolazilo do promene vladajuće većine, pa imamo primere političara koji su za pet godina promenili po tri do četiri političke opcije. Ima i onih koji su od Demokratske stranke, preko pojedinih pokreta, stigli do Srpske napredne stranke – precizirao je on.

Prilikom prikupljanja podataka lokalna samouprava u Kruševcu je, dodao je on, brzo dostavila tražene podatke, sa predstavnicima opštine Varvarin je uspostavljena komunikacija dok predstavnici Opštine Trstenik uopšte nisu odgovorili na dopise.

– Bez obzira na poprilično ignorantski odnos pojedinih lokalnih samouprava ohrabruje nas činjenica da su od početka projekta objavljeni podaci o imovinskom stanju sedmoro političara koji nisu bili dostupni na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije – rekao je on.

Tokom druge faze projekta, koja traje do sredine februara, biće analizirana obećanja koja su političari davali tokom nekoliko prethodnih godina.

Članica Upravnog odbora “Evrokontakta”, Sretina Dobrodolac, kazala je da to Udruženje podržava projekte koji doprinose demokratizaciji društva i vlasti podsetivši da su u ovom projektu imali savetodavnu ulogu.

-„Ko je ko u lokalnoj vlasti u Rasinskom okrugu” je deo velikog projekta ACCTIO SEE koji sprovodi “Metamorphosis Foundation” iz Skoplja u partnerstvu sa Westminster Foundation iz Velike Britanije te sa još pet organizacija iz zemalja regiona.