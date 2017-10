Juče je u 79. godini u Beogradu preminuo dr Desimir Jevtić, bivši generalni direktor Industrije “14. Oktobar” i predsednik Vlade Srbije u periodu od 1986 do 1989. godine

Dr Desimir Jevtić je rođen 1938. godine u Kruševcu. Diplomirao je 1962. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirao i doktorirao tehničke nauke.

Od 1978. do 1981. godine bio je profesor Mašinskog fakulteta u Kraljevu, a od 1981. do 1986. generalni direktor preduzeća „14. oktobar“.

Od 6. maja 1986. do 5. decembra 1989. godine Jevtić je bio predsednik Vlade Srbije, a potom ambasador u Rumuniji.

Jevtić je autor dve knjige i više stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu. Govorio je ruski, engleski i rumunski jezik, bio počasni je doktor nauka Univerziteta u Bukureštu. Nosilac je brojnih odlikovanja, među kojima i Ordena rada sa srebrnim zracima.

Bavio se i slikarstvom i vajarstvom i imao više samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Preminuo Desimir Jevtić

