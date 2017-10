Pregovori Beograd – Priština iz ženske perpektive – susret aktivistkinja Rasinskog okruga i Kosovske Mitrovice

Tokom proteklog vikenda, aktivistkinje nevladinih organizacija iz Aleksandrovca, Brusa, Trstenika i Kruševca, članice Mreže žena Rasinskog okruga za ljudska prava boravile su u Kosovskoj Mitrovici na poziv Udruženja žena Mitrovice za ljudska prava. Agenda susreta obuhvatila je trening o institucijama i zakonodavstvu Evropske Unije i razgovore o procesu pridruživanja, uključujući i temu pregovora o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine

Učesnice skupa pozdravila je, a potom sa nima i razgovarala šefica pregovaračkog tima Kosova, Edita Tahiri. Ona je podsetila da je normalizacija odnosa između Kosova i Srbije jedan od preduslova za pristupanje Evropskoj Uniji i za jedne i za druge. Najveći benefit pregovora između Beograda i Prištine je međusobni sporazum koji su dve strane potpisale.

I Kosovo i Srbija su, smatra Edita Tahiri, „profitirali“ od dijaloga: Kosovo je sa Evropskom Unijom potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a Srbija je počela pregovore o članstvu u Uniji. Konkretna postignuća u okviru sporazuma Beograda i Prištine su održavanje prvih lokalnih izbora na Kosovu, vizna liberalizacija za građane i građanke Kosova, ukidanje paralelnih struktura vlasti u pravosuđu, policiji, carini, međunarodni telefonski broj za Kosovo.

Ostalo je još dosta toga da se uradi, kazala je Edita Tahiri, između ostalog da se osnuje zajednica srpskih opština na Kosovu. Slanje voza „dekorisanog“ pravoslavnim simbolima na Kosovo, početkom tekuće godine, prekinulo je pregovore, a svaki izbori, svejedno na kojoj strani, pregovore usporavaju. Ali to nije trajan zastoj, kazala je Edita Tahiri, jer dijalog je veći od svakog političara / političarke i svakog zastoja, o kojem god razlogu zastoja da je reč.

Govoreći o učešću žena u pregovaračkim procesima, šefica pregovaračkog tima Kosova je istakla da je „manjak“ žena evidentan u svim pregovaračkim procesima i timovima na svetu ne samo onima između Kosova i Srbije i to se mora promeniti, glas žena mora se čuti u skladu sa međunarodnim pravom i konkretno UN Rezolucijom Saveta bezbednosti 1325, koja zahteva veće učešće žena u procesima izgradnje mira.

Žene nisu problem društva kako često zna da se kaže, već njegov vitalni deo bez kojeg nema demokratrije. Potrebno je da imamo veći broj žena na pozicijama odlučivanja, što znači i u politici i na pozicijama unutar političkih partija.

Odgovarajući na pitanje kako vidi ulogu ženskih grupa u pregovorima i kako ženske grupe mogu biti uključene više u proces evropskih integracija, Edita Tahiri je kazala da one mogu da doprinesu lobiranjem, davanjem inputa i preporuka, monitoringom… Kazala je takođe, da je osnovan Ženski lobi, koji čine političarke i aktivistkinje ženskih prava iz 7 zemalja, koje zagovaraju i lobiraju za normalizaciju odnosa i pomirenje u regionu. –Ako ženske grupe mogu da predlože novu temu dijaloga i otvore pitanja koja možda do sada nismo videli i prepoznali kao važna u okviru pregovara, to je jedan od načina na koji mogu da deluju – dobrodošla je svaka inicijativa.

Na pitanje jedne od učesnica skupa zašto se pregovori uopšte nastavljaju ako srpska strana, kako je rekla, ne poštuje sporazum, Edita Tahiri je odgovorila zapitanošću kako ćemo nešto rešavati ako ne znamo šta je problem i kako da znamo šta ćemo raditi da nešto unapredimo ako ne znamo šta je uzrok nesporazuma i šta je dovelo do sukoba. Normalizacije odnosa, kazala je, ne može biti ako ne razgovaramo, a to uključuje i raspravljanje, konflikte, neslaganja. Ponekad je previše istorije i previše emocija prilikom vođenja dijaloga, ali mu se obe strane posle vraćaju, svesne da se dijalog mora nastaviti.

Projekat „Pregovori između Beograda i Prištine iz ženske prespektive“, u okviru kojeg je organizovan susret u Mitrovici, podržala je Fondacija za mir i rodnu ravnopravnost Kvinna till Kvinna, čija je predstavnica za Kosovo, Yllka Soba, koja je takođe pozdravila učesnice skupa, istakla važnost podrške projektima koji se bave pitanjem učešća žena u izgradnji mira.

Cilj projekta, koji u partnerstvu realizuju Udruženje žena Mitrovice za ljudska prava i Udruženja žena Peščanik iz Kruševca je uspostavljanje kontakata i zbližavanje žena i aktivistkinja ljudskih prava iz regiona i doprinos pomirenju.

Projekat polazi od stava da je neophodno povećati učešće i informisanost građanki i građana o procesima evropskih integracija, uključujući i dijalog između Beograda i Prištine. Umesto informacija koje su često kontaradiktorne, senzacionalističke i navijački obojene, zvaničnici / ce i mediji su obavezni da javnost informišu na način koji omogućava jasan uvid u dešavanja i stvara osnovu za veće učešće građanki i građana u procesima integracija.

Od Evropskih delegacija na Zapadnom Balkanu, aktivistkinje očekuju permanentnu posvećenost pitanju poštovanja prava žena u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u Uniji, što podrazumeva i unapređivanje kontakata sa ženskim grupama i podršku, značajniju nego do sada, malim lokalnim organizacijama i inicijativama usmerenim na unapređenje svakodnevnog života žena i vladavinu zakona.

