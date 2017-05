U Kruševcu je predstavljen javni poziv za podnošenje predloga projekata za finansiranje, raspisan u okviru projekta „Znanjem do posla“. Cilj ovog projekta je da se u narednim godinama izgradi sistem koji će mladima, bez obzira na njihove socijalne, ekonomske ili obrazovne uslove, omogućiti jednake šanse da nauče one veštine koje poslodavci traže i tako dodju do posla i sigurnije budućnosti

– To je projekat osnaživanja mladih i povećanja njihove zapošljivosti, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj, a sprovodi nemačka konsultantska firma IP consult. Predstavljamo konkretan poziv našim korisnicima za podnošenje predloga projekata za finansiranje. Poziv se odnosi na tri kategorije. To su, prvo, su firme i kompanije iz bilo kog sektora, drugo su pružaoci obuka, škole, institucije, javne i privatne, svi oni koji pružaju neko obrazovanje, a treći su organizacije javne, državne i privatne, koje se bave osetljivim grupama sa specifičnim potrebma – rekao je Nebojša Simić, zamenik direktora projekta „Znanjem do posla“.

Objasnio je da poziv porazumeva finansijsku i tehničku pomoći koja će omogućiti da se utvrdjuju potrebe mladih za dodatnim znanjima i veštinama, koje odgovaraju potrebama tržišta rada, odnosno poslodavaca i da se na osnovu toga razvijaju programi obuka, tako da oni mladi koji prodju takvu obuku budu spremni da počnu da rade i zadovolje potrebe poslodavca.

Napomenuo je da je krajnji cilj projekta povećanje zapošljivosti mladih, odnosno povećanje stepena veština koje se traže, što treba da doprinese i povećanju zaposlenosti.

Ovo je prvi poziv objavljen u okviru pomenutog projekta. Projekat traje tri godine, sprovodi se u pet prilot gradova u Srbiji, Kruševcu, Kragujevcu, Novom Pazaru, Pirotu i Knjaževcu, a njegova ukupna vrednost je 6,3 miliona švajcarskih franaka.

Predstavljen javni poziv u okviru projekta „Znanjem do posla“

U Kruševcu je predstavljen javni poziv za podnošenje predloga projekata za finansiranje, raspisan u okviru projekta „Znanjem do posla“. Cilj ovog projekta je da se u narednim godinama izgradi sistem koji će mladima, bez obzira na njihove socijalne, ekonomske ili obrazovne uslove, omogućiti jednake šanse da nauče one veštine koje poslodavci traže i tako dodju do posla i sigurnije budućnosti - To je projekat osnaživanja mladih i povećanja njihove zapošljivosti, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj, a sprovodi nemačka konsultantska firma IP consult. Predstavljamo konkretan poziv našim korisnicima za podnošenje predloga projekata za finansiranje. Poziv se odnosi na tri kategorije.…