Poslodavci kažu da nude dobre uslove, radnici očekuju makar korektnost

Da je visina plate uglavnom poslovna tajna ili stvar dogovora sa vlasnicima, odnosno da zavisi od iskustva i postignutih poslovnih rezultata, odgovori su dela poslodavaca koji su učestvovali na nedavnom Sajmu zapošljavanja u Kruševcu. Oni su za list GRAD kazali da zaposlenih kod njih mogu očekivati uredjeni poslovni sistem, sigurnu platu, stalni radni odnos, „striktno“ radno vreme, godišnji odmor. Nezaposleni, sa kojima smo razgovarali, sa druge strane, nemaju prevelika očekivanja. Nadaju se, pre svega, korektnom odnosu, spremni su da rade i van struke i prekovremeno, ali se nadaju da će se to njihovo zalaganje poštovati

Preduzeće VIVA 92 na sajmu je tražilo tridesetak, od pomoćnih radnika u marketingu i kasira do komercijaliste i marketing menaxera.

Davorin Okiljević, marketing menadžer kazao je za GRAD da VIVA 92 trenutno ima oko 200 radnika te da zbog povećanja obima posla, odnosno otvaranja novih maloprodajnih objekata i širenja veleprodajne mreže, planira upošljavanje novih 50 –tak ljudi.

– Kod nas se radi pet dana nedeljno, osam sati, plata je sigurna, nema kašnjenja, to su stabilna primanja i sigurno su medju boljima u gradu. Oduvek gledamo da naši radnici budu zadovoljni jer tada daju maksimum i možemo da očekujemo povećanje prometa – kazao je on, ali nije precizirao kolika je plata u tom preduzeću.

„Štampa sistem“, koji u Kruševcu trnutno ima 70-tak radnika, traži 15 prodavaca. Novozaposleni, kako je za GRAD rekao Zoran Spasić, regionalni menadžer, mogu da očekuju prijem u radni odnos, redovne plate, uredjen sistem, poštovanje procedura, godišnji odmor od 20 dana, a postoji i mogućnost napredovanja. Plate nisu poslovna tajna, ali se razlikuju zbog stimulacija i bonusa te nije moguće generalno reći koliki je to iznos.

U „Kuper tajeru“ bi, prema podacima sa Sajma zapošljavanja, posao mogli da nadju mašinski i elektroinžinjeri, tehnolozi, proizvodni radnici. U toj kopmaniji zaposleni mogu, prema rečima Snežane Savković iz službe ljudskih resursa, da očekuju bezbedan i pošteno plaćen rad.

– Svi naši radnici su u stalnom radnom odnosu. Takodje, dosta mladih kod nas obavlja stručnu praksu, a većina i ostane da radi, od njih 30 do sada je 25 ostalo – rekla je ona.

Radnici bez velikih očekivanja

Na Sajam zapošljavanja ovdašnja filijala Nacionalne službe za zapošljavanje ciljano je pozvala više od hiljadu nezaposlenih, a jedan od njih, Martin Luterman (30 godina), koji je po struci konobar, za GRAD je rekao da bi radio i van struke, kao pomoćni radnik, vozač ili magacioner. Radio je različite privremene poslove, uglavnom preko omladinskih zadruga, na sajmove zapošljavanja je i ranije dolazio, ali nije uspeo da nadje posao. Odgovarajući na pitanje kakve uslove rada i koju platu očekuje kazao je da smatra da ukoliko se trudi dovoljno plata sama dodje.

– Plata nije uvek presudna, nekada je bitnija mogućnost napredovanja ili daljeg školovanja – smatra on.

Aleksandar Jašarević (30), je završio Višu poslovnu školu, a do sada je radio kao vozač. Traži posao u struci, kao ekonomista, ali je spreman da radi i kao pomoćni radnik.

– U prethodnim firmama su se radile po dve smene. Od budućeg poslodavca očekujem normalno radno vreme, korektan odnos, da se poštuje Zakon o radu – kazao je on dodavši da nema konkretna očekivanja što se plate tiče.

Završila je Gradjevinski fakultet, ranije je radila u preduzeću „Rubin“, potom u „Kruelu“, te kao saradnik u projektinim biroima, što i trenutno čini. Marina Todorović (42) je šest godina bez stalnog posla, a kaže da je kod nje otežavajuća okolnost to što ne bi mogla da ide na teren van Kruševca.

– Nemam posebna očekivanja od poslodavca, mislim da poneka neradna subota nije nikavo specijalno očekivanje. Nije problem u tome šta radnici očekuju već u tome što nema posla, mislim da ljudi nemaju prevelika očekivanja, odnosno niski su kruterijumi koje radnici postavljaju – kaže ona.

Stalni posetilac sajmova zapošljavanja je Mirjana Josipović (48), diplomirani mašinski inženjer, koja je nakon 19 goodina rada u IMK „14.oktobar“ pre dve godine ostala bez posla. Od tada je biografiju poslala, kako je za GRAD kazala, na više od 400 adresa i išla na dvadesetak razgovora, kako u Kruševcu tako i u drugim gradovima.

– U medjuvremenu sam počela da radim privremene i povremene poslove za Oksford akademiju, kao predavač i ispitivač za mašinsku grupu predmeta. To je dobro i zadvoljna sam, ali to je samo dan, dva u dva meseca – kaže ona. Za stalnim poslom traga i dalje, a dešava se da poslodavci za poslove te struke u pogonu isključivo traže muškarce ili mladje osobe. Napominje da, s obzirom na to da u ovoj fazi života, nema velike obaveze prema porodici, u poslu može dosta da da, da može da radi po smenama, prekovremeno, vikendom, kada je potrebno.

– U Kruševcu bih prihvatila da radim za platu od 35 do 40 hiljada, a ako bih otišla u drugi grad to bi moralo da bude makar 60 hiljada. Od poslodavca očekujem korektan odnos, hoću pošteno da radim, ali očekujem korektnost – kaže ona.

Kvalifikovani posle sajma nadju posao?

Na nedavnom Sajamu zapošljavanja u Kruševcu, koji je organizovala ovdašnja filijala NSZ pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, tridesetak poslodavaca iz Rasinskog okruga tražilo je više od 260 radnika, a medju najtraženijim su zanimanja srednje spreme metalske struke, a od visokostručnih kadrova potrebni su profesori stranih jezika, matematike, zatim mašinski i elektro inženjeri.

– Za pojedina zanimanja su potrebne licence, koje mnogi nezaposleni sa evidencije nemaju, ali ćemo probati da to obuhvatimo obukama koje nudimo – rekao je Predrag Marković, direktor kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Efekti sajmova zapošljavanja se, podsetio je on, mere tokom šest meseci, prošle godine na dva sajma je traženo 698 radnika, do danas je zaposleno 468 lica.

– Nisu se svi oni zaposlili kod poslodavaca kod kojih smo ih mi upućivali, ali ta brojka je pokazatelj da će oni koji dodju na sajam svakako u narednom periodu pronaći posao, ukoliko su dovoljno zainteresovani i imaju znanja i veštine – kazao je Marković.

U Kruševcu trenutno, prema podacima NSZ, na evidenciji nezaposlenih ima 14.668 lica, a na kraju prošle godine je bilo 15.362. U Rasinskom okrugu trenutno ima 26.213 nezaposlenih, a na kraju prošle godine je bilo 27.469. Marković očekuje dalji trend pada nezaposlenosti kako zbog aktivnih mera zapošljavanja koje su u toku tako i zbog najavljenih investicija u Kruševcu.

A šta kaže istraživanje…

Istraživanje koje je list GRAD u drugoj polovini prošle godine sproveo baveći se poštovanjem radnih prava gradjana i gradjanki Kruševca, u okviru projekta „U fokusu“ pokazalo je da, prema grubim procenama, trećina radnika u Kruševcu prima minimalac. List GRAD je tada došao i do podataka da su nepoštovanje dužine radnog vremena, rad bez slobodnih dana, nemogućnost korišćenja godišnjeg odmora i bolovanja, rad na crno, neuplaćivanje doprinosa za PIO, neisplaćivanje otpremnine, kašnjenje plate, najčešći oblici kršenja radnih prava, ali i da se zaposleni na to da potraže zaštitu pred sudom odlučuju tek kada ostanu bez posla. Tome doprinosi to što su, neretko, njihova primanja jedina u porodici i što su svesni da je gotovo nemoguće da nadju novi posao. To su i razlozi zbog kojih mnogi pristaju da rade puno radno vreme, ali po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, prema kojima nemaju pravo na bolovanje ni odmor. Procena je da je svaki četvrti radnik u Kruševcu angažovan na taj način. Na kraju, ni inspekcija rada ne može mnogo da učini jer poslodavci formalno pravno, na papiru, poštuju zakon, a radnici, zbog straha od gubitka posla ne žele da potvrde da su im prava ugrožena. Tako ostaju zarobljeni u začaranom krugu kršenja sopstvenih prava, dok pojedini poslodavci nastavljaju da profitiraju upravo na zakinutoj radničkoj zaradi….

Poslodavci kažu da nude dobre uslove, radnici očekuju makar korektnost

