Popis nelegalnih objekata, nadležni poručuju – Iskoristite povoljnu priliku!

Do sada je na teritoriji Kruševca popisano oko 5 hiljada nelegalno izgradjenih objekata, stambenih i pomoćnih, a procena je da ih ima oko 20 hiljada. Ovaj posao treba da bude završen do marta, a potom u naredne tri godine završena i legalizacija popisanih objekata

Popisivanje nelegalno izgradjenih objekata osnov je za njihovo ozakonjenje, takse se kreću od 15 hiljada dinara do 50 hiljada dinara, u zavisnosti od kvadrature, a treba platiti i geodetski elaborat koji košta od 10 do 15 hiljada dinara. To znači da za objekat do 200 kvadrata treba izdvojiti tridesetak hiljada dinara.

– Popisne komisije koje su na terenu, odnosno dolaze kod sugradjana, samo popisuju nelegalno izgradjene objekte ili delove objekata. Nakon toga nadležno Odeljenje za inspekcijske poslove za takve objekte donosi rešenje o rušenju. To rešenje je zapravo osnov za počinjanje postupka ozakonjenja, jer se ono dostavlja vlasniku nelegalno sagradjenog objekta i Odeljenju za urbanizam i gradjevinarstvo koje kreće sa postupkom ozakonjenja – objasnio je za krusevacgrad.rs načelnik Gradske uprave Kruševac, Ivan Andjelić.

On je pozvao sugradjane da se odazovu i aktivno uključe u postupak ozakonjenja jer sadašnji zakon pruža najpovoljnije uslove.

– Osim rešenih imovinsko pravnih odnosa na zemljištu neophodno je još uraditi geodestki elaborat i izveštaj o zatečenom stanju. Time se sve obaveze vlasnika nelegalno izgradjenog objekta iscrpljuju – kazao je on.

Geodetski elaborat, koji rade sprecijalizovane agencije, košta izmedju 10 i 15 hiljada dinara, u zavisnosti od kvadrature, a takse koje gradjani plaćaju su 15 hiljada za objekte od 100 do 200 kvadrata, 20 hiljada dinara za one koji su od 200 do 300 kvadrata, te 50 hiljada dinara za porodično stambene objekte od preko 300 kvadrata.

Ozakonjenje se vrši na osnovu Zakona o ozakonjenju objekata, donetog krajem 2015. godine, kojim je utvrdjena obaveza lokalnih samouprava da na svojoj teritoriji popišu nelegalno izgradjene objekte, čime počinje postupak ozakonjenja. Posao, započet odmah po donošenju Zakona je, prema Anedjelićevim rečima, na području Kruševca intenzviran od početka ove godine, kada su uključene dodatne popisne grupe.

– Čim je Zakon donet formirali smo pomoćno radno telo za popis, koje je činilo pet popisnih grupa. Uvidevši da popis ne ide zadovoljavajućom dinamikom početkom ove godine povećali smo broj grupa na 32, odnosno na ukupno sto popisivača. Reč je o šezdesetak radnika Gradske uprave, svih odeljenja i četvrdesetak zaposlenih u Službi mesnih zajednica. Oni su neprekidno na terenu, rade i vikendom i za sada je popisano oko 5 hiljada nelegalno sagradjenih objekata – precizirao je on.

Gradska uprava Kruševac je, na osnovu odobrenja Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infarstrukture i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, za poslove ozakonjenja angažovala dodatnih osam radnika. Reč je ljudima gradjevinske, arhitektonske i pravne struke koji rade na rešavanju predmeta koje popisivači sa terena donesu.

O popisu nezakonito izgradjenih objekata nedavno je u Gradskoj upravi Kruševac održan sastanak predstavnika resornog ministarstva i lokalnih samouprava iz Rasinskog okruga. To što je Kruševac u popis uključio 100 radnika lokalne administracije, za koje nisu potrebna dodatna sredstva je, prema rečima Darinke Djuran, pomoćnice ministra, primer dobre prakse u Srbiji. Ona je apelovala na gradjane da olakšaju rad komisija na terenu, s obzirom na to da je popis preduslov da se njihovi objekti stave u legalne tokove i promet, što je ujedno i javni interes države.

Na području Srbije do sada je popisano više od pola miliona objekata, a kao najveći problem pojavljuju se nerazrešeni imovinsko – pravni odnosi. Predstavnici Ministarstva su napomenuli da je krajnji rok za okončanje legalizacije svih nelegalno popisanih objekata tri godine te da produžetka neće biti.

Popis nelegalnih objekata, nadležni poručuju – Iskoristite povoljnu priliku!

