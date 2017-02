Počela nagradna igra “Uzmi račun i pobedi”

S obzirom na to da je u Srbiji postala praksa da penzioneri deo svojih primanja daju svojoj deci koja su uglavnom nezaposlena ili imaju minimalna primanja, ne čudi to da ovu nagradnu igru naši najstariji sugrađani vide kao dodatnu priliku da pomognu deci. Sedamdesetdvogodišnja Olga Radenković prvog dana nagradne igre poslala je tri koverte. Kaže da bi bila srećna da dobije putovanje u neku banju, ali da bi još srećnija bila ako bi to bio neki poklon kojim bi mogla da obraduje svoju decu. Slično razmišlja i šezdesetdevetogodišnji sugrađanin, Miloje Panić, s tim da njega putovanja ne interesuju, pa bi pored svih ostalih nagrada koje su u opticaju, i tu poklonio svojoj deci. Na pitanje šta misle o ovoj nagradnoj igri, većina anketiranih kazala je da je to dobar način da se građani animiraju da traže fiskalni račun. -Ranije su Kinezi bili ti koji nisu izdavali račune, ali sada to nije više tako. To se sada dešava u nekim manjim prodavnicama čiji su vlasnici naši sugrađani. Ja uglavnom ne tražim račun, ali sam imao prilike da vidim da se prodavac čak naljuti na kupca ukoliko zatraži račun. Sada će biti mnogo više onih koji će tražiti svoj fiskalni račun, što će možda vremenom naterati trgovce da se opamete i počnu da poštuju zakon – kaže sugrađanin Slavoljub Pavlović. Dok pruzimaju svoje koverte na šalterima pošte, kao i u vreme loto groznice, građani se šale, obećavaju šalterskoj radnici poklon ukoliko dobiju glavnu nagradu. Na pitanje da li veruju da zaista mogu biti srećni dobitnici , većina je odgovorila negativno, uz komentar “da se ne nadaju pereterano, ali da ih ne košta ništa da probaju”.