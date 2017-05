Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu za 2017. godinu u Srbiji ističe 15. maja

Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave. Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obaveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara. Čačak ima 45.000 poreskih obveznika među fizičkim licima i oko 500 među pravnim licima. Do 15. maja se prijavljuje i godišnji porez na dohodak građana. Obveznici tog poreza su građani koji su u 2016. godini imali dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u Srbiji, što iznosi 2.285.064 dinara. Poreski obveznik ima pravo na odbitke za sebe i za svakog izdržavnog člana porodice, a ukupno umanjenje poreza ne može da bude veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Platite porez, da ne plaćate kazne!

Rok za uplatu druge rate poreza na imovinu za 2017. godinu u Srbiji ističe 15. maja Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave. Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obaveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara. Čačak ima 45.000 poreskih obveznika među fizičkim licima i oko 500 među pravnim licima. Do 15. maja se prijavljuje i…