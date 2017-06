Pet meseci nakon što je HI „Župa“ prodata iz stečaja – „stara fabrika“ ponovo radi!

Četiri meseca nakon što je novi vlasnik, beogradska firma Eucom, preuzeo kruševačku „Župu“ sve četiri fabrike te hemijske industrije rade, upošljeno je oko 130 ljudi, a cilj je da se u prvoj godini proizvodi iz programa tog preduzeća pojave na tržištu

Proizvodnja je u pogonima koji se nalaze na desnoj strani fabričkog kruga, koje su nekada radnici u HI „Župa“ zvali „stara fabrika“, ponovo pokrenuta. To se dogodilo tokom prethodna četiri meseca, odnosno nakon što je beogradska firma „Eucom“ krajem prošle godine kupila tu kruševačku hemijsku industriju, koja je bila u stečaju. Zvanično ju je preuzela u januaru.

– U rad su puštena sva tri pogona pesticida, jedan pogon sulfata, dva pogona ksantata i pogon kalijumove hemije. Trenutno zapošljavamo 130 radnika, radimo sa početnim kapacitetima. Cilj nam je bio da pokrenemo što više pogona, odnosno da se u prvoj godini na tržištu pojavi Župin program – rekao je za GRAD Aleksandar Mandić, generalni direktor HI „Župa“ doo.

Obnovljena je proizvodnja plavog kamena, po kome je „Župa“ nekada bila prepoznatljiva, a on se osim na domaćem već prodaje i na stranom tržištu. Kod pesticida je, kako je Mandić kazao, situacija sprecifična jer je za registraciju tih proizvoda potrebno dve godine.

– Nekada je „Župa“ imala više od 100 dozvola za pesticide, kada smo je preuzeli imala je 12, do sada smo pokrenuli proizvodnju osam, a očekujemo da pokrenemo proizvodnju još tri pesticida – rekao je on.

Plan je da do kraja godine proradi i pogon aditiva stočne hrane, što je „najnoviji“ pogon, završen devedesetih.

– Trudimo se da saniramo sve pogone i uradimo sve što je potrebno sa aspekta zaštite životne sredine, zaštite od požara, bezbednosti. Oprema je stara, zapuštena, neodržavana, ali postepeno sve može da se sredi. I u ovakvom stanju „Župa“ je fabrika sa najvećim potencijalom u ovoj oblasti u Srbiji. Cilja nam je da je osavremenimo, da imamo ozbiljnu proizvodnju i da proizvode osim na domaće plasiramo i na strano tržište – naveo je Mandić.

Pred „Župom“ je, kako je kazao, mukotrpan rad kako bi se vratila na tržište na koje su u medjuvremenu ušli veliki distributeri i drugi proizvodjači. U uspeh ne sumnja je „Župu“ vidi kao sinonim za kvalitet u proizvodnji i distribuciji raznih hemijskih proizvoda.

Do sada su u sredjivanje pogona uložena znatna sredstva, a dalja dinamika ulaganja zavisiće, kako je dodao Mandić, od potreba tržišta. Cilj je da polovinom sledeće godine u fabrici radi oko 200 ljudi, a očekivanja su da, u zavisnosti od tržišta, u periodu do pet do deset godina „Župa“ ima od 300 do 500 radnika.

Većina onih koji su sada angažovani ranije je radila u „Župi“ i njihovo iskustvo je, kako je rekao Mandić, dragoceno.

– Oni rade na starim radnim mestima. Značajno nam je je što će mladji radnici imati od koga da nauče posao jer je reč o specifičnoj proizvodnji – objasnio je on.

Firma „Eucom“ je u decembru prošle godine za 316,2 miliona dinara kupila HI „Župa“ u stečaju, kao jedini ponudjač na oglasu koji je objavila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, koja je bila nadležna za sprovodjenje stečaja u „Župi“.

U to preduzeće, koja je više od decenije jedva preživljavalo, prošlog jula je uveden stečaj, a nakon što je u maju prošle godine prestala zaštita države od naplate poverilaca. „Župa“ je bila privatizovano 2003. godine, dve godine kasnije je ugovor o prodaji raskinut, a posle nekoliko neuspešnih tendera 2010. godine je ušla u postupak restrukturiranja.

Tokom prethodne skoro decenije i po radnici su kroz socijalne programe napuštali fabriku i od oko 1.400 na početku privatizacije u HI „Župi“ je pred uvodjenje stečaja radilo svega 18 ljudi.

