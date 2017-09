Otvoren četvrti ciklus programa „Prepoznavanje“

Rezidencijalni program „Prepoznavanje 4“ koji se održava u Ribarskoj Banji i Kruševcu od 25. do 30. septembra, novi je ciklus desetogodišnjeg projekta posvećenog uspostavljanju i promovisanju partnerske saradnje galerija/muzeja, kustosa, umetnika, u zajedničkom delovanju na prepoznavanju lokalnih umetničkih scena, mobilnosti umetnika, kustosa, razmeni i vidljivosti savremene umetničke prakse u regionu

Započet kroz saradnju kruševačke Umetničke galerije, Galerije „Nadežda Petrović“ iz Čačka, Narodnog muzeja Kraljevo i Galerije savremene umetnosti iz Niša, a već deset godina i Umjetničkog muzeja iz Podgorice, projekat „Prepoznavanje“ je prerastao u međunarodni rezidencijalni program koji se sa aspekta i kustosa i umetnika bavi specifičnim temama i umetničkim praksama, predstavljanjem umetnika, te podrškom umetničkoj produkciji i savremenoj umetnosti, rekla je Biljana Grković, istoričarka umetnosti i kustos Umetničke galerije u Kruševcu.

Grkovićka je, inače, autorka i koordinatorka ovog, kako se čulo na susretu sa novinarima, najdužeg umetničkog projekta u Srbiji. Sa njom su njene kolege, Milica Todorović iz Niša, Julka Marinković iz Čačka, Ljubiša Simović iz Kraljeva i Ljiljana Karadžić iz Podgorice.

– Ovo je sjajan projekat koji istinski doprinosi decentralizaciji umetničke scene i upoznavanju i prepoznavanju i tokova i kolega i umetnika u malim sredinama – svoje utiske o projektu sa novinarima deli Ljiljana Karadžić, kustos Umjetničkog muzeja iz Podgorice.

– Navikli smo na tu jednu centričnost, da se sve događa u velikim centrima, a da najčešće ili marginalizujemo ili ne poznajemo ta divna umetnička strujanja i kretanja u malim gradovima, i ovo je, ustvari, prilika za sve nas da se upoznamo i da se potom udružimo, iz čega posle izlaze fini mali nepretenciozni projekti i izložbe.

Ove godine, tema o oko koje se projekat razvija jeste odnos čoveka i prirode, ali i vrlo zaoštreno pitanje gde je mesto umetnosti i umetnika uopšte danas u svetu, kaže Ljubiša Simović iz Kraljeva.

– Svi smo svedoci da je umetnost nosila neku privilegiju da bude avangarda svih društvenih kretanja u svetu, a da danas jeste bukvalno i banalno, poslednja rupa na svirali ovog čovečanstva. Vrlo je problematično to što je ta egzistencijalna strana umetnosti negde u ovoj magli svakakvih događanja izgubljena – objašnjava Simović.

– Razmišljali smo o tome na koji način uopšte umetnost i umetnici danas doživljavaju svoj poziv, s obzirom na to da on iziskuje potpuno životno posvećenje, a pritom posvećuješ se nečemu što je poslednja rupa na svirali. I da u tom svetlu plasiramo ovo četvrto „Prepoznavanje“, gde bi umetnici samo prepoznavali sebe u svetu u kojem jesu. Dogodilo se to da smo spontano svi odabrali umetnike koji postavljaju takvo jedno pitanje danas.

Naime, osim kustosa i istoričara umetnosti pomenutih institucija, u četvrtom „Prepoznavanju“ učestvuje i pet umetnica iz ovih gradova. To su Jelena Rubil iz Kruševca, Nina Galić iz Kraljeva, Ivana Stanković iz Niša, Vesna Ilić Darijević iz Čačka i Jovana Vujanović iz Podgorice

– Ove godine se zaista ispostavilo da je zanimljiv izbor umetnica, da one vrlo dobro među sobom komuniciraju, da su veoma srodne, različite u izrazu ali razmišljaju o istim problemima. Mislim da će izložba biti kompaktna i da će publika u mnogim gradovima moći da vidi koliko je ovaj koncept dobar. Samim tim i „Prepoznavanje“ ima dovoljno prostora za budućnost – ocenjuje Julka Marinković, predstavnica Galerije u Čačku.

– Uz nove umetnike imamo i one sa prethodnih „Prepoznavanja“ gde ostaju veze, umetničke, nekada i prijateljske i što je najvažnije, saradničke, tako da „Prepoznavanje“ živi i razvija se kao neka vrsta mreže – podseća Biljana Grković.

Svaki novi ciklus „Prepoznavanja“ podrazumevao je i uključivanje neke nove zemlje. Pored Crne Gore uključivani su i kustosi iz Makedonije, iz Kumanova, i iz Sofije i Plovdiva iz susedne Bugarske, a kažu učesnici, još je puno mesta za „prepoznavanje“ i novih partnera.

Projekat Prepoznavanje u kontinuitetu podržava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, uz čiju pomoć se realizuje i ovogodišnji rezidencijalni program.

