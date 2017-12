Objavljeni su oglasi za prodaju pogona IMK „14. oktobar“ u stečaju u Ražnju i Brusu. Ti pogoni nisu bili deo ranije ponudjene imovine tog preduzeća, koja je krajem septembra prodata ćerki firmi kompanije Čehoslovak grup.

U oglasu koji je objavila Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, koja je nadležna za sprovodjenje stečaja u tom kruševačkom preduzeću, navedeno je da je procenjena vrednost pogona u Ražnju 267,3 miliona dinara te da kao depozit za učestvovanje u kupovini treba uplatiti 53,4 miliona dinara. Ponudjače iznos procenjene vrednosti ne obavezuje ni na koji način, dokumentacija se otkupljuje do 18. januara, do kada je moguće i uplatiti depozit, dok se ponude podnose do 25. januara.

Na prodaju je ponudjena pokretna i nepokretna imovina na lokaciji Fabrike uredjaja, opreme i delova u Brusu. Obuhvata deset objekata, medju kojima su proizvodna hala, portirnice, trafostanice, garaža, magacin te skladišta. U okviru kompleksa nalazi se niz infrastukturnih objekata poput otvorenih skladišta: platoa, saobraćajnica, elektro – energetskih, telekomunikacionih i drugih postrojenja.

Na prodaju je ponudjena i pokretna i nepokretna imovina na lokaciji livnice obojenih metala u Ražnju. Procenjena vrednost, koja nije obavezujuća za kupce, iznosi 67,9 miliona dinara, a depozit za učestvovanje na nadmetanju je 13,5 miliona dinara. Na toj lokaciji se, kako je navedeno u oglasu, nalazi više objekata, potom otvorena skladišta i saobraćajnice, zemljište te pokretna imovina. Dokumentacija se otkupljuje od 19. januara, do kada je moguće i uplatiti depozit, a ponude se dostavljaju do 26. januara.

Oglašena prodaja pogona IMK „14. oktobar“ u Brusu i Ražnju

