Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da do 5. marta ove godine to oružje preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije, shodno članu 50. stav 2. Zakona o oružju i municiji, obaveštavaju iz policije

U policiji upozoravaju da se nepoštovanje te zakonske odredbe kvalifikuje kao prekršaj za koji je propisana novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera oduzimanja oružja.

Obaveštavaju da se dodatne informacije mogu dobiti na šalteru broj 9, Policijske uprave u Kruševcu, ili na telefon 427-459, lokal 204.

Obaveštenje za vlasnike trofejnog oružja

Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da do 5. marta ove godine to oružje preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju bez naknade u korist Republike Srbije, shodno članu 50. stav 2. Zakona o oružju i municiji, obaveštavaju iz policije U policiji upozoravaju da se nepoštovanje te zakonske odredbe kvalifikuje kao prekršaj za koji je propisana novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara, a može biti izrečena i zaštitna mera oduzimanja oružja. Obaveštavaju da se dodatne informacije mogu dobiti na šalteru broj 9, Policijske uprave u Kruševcu, ili na telefon 427-459, lokal 204.