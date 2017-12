NSZ – medju nezaposlenima sve više starijih od 50 godina

Zbog privatizacija društvenih preduzeća i brojnih socijalnih programa koji su sprovodjeni tokom proteklih godina došlo je do značajne promene strukture nezaposlenih. Godine starosti će biti manji, a praktična znanja i umenja veći izazov pri kadrova koje traže svetske kompanije koje su došle ili se očekuje njihov dolazak u Kruševac. To je novinarima rekao Predrag Marković, direktor kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje

– Prema našoj evidenciji oko 30 odsto nezaposlenih u Kruševcu čine stariji od 50 godina, po četvtinu ljudi izmedju 40 i 50 godina, odnosno od 30 do 40 godina, dok je medju nezaposlenima petina mladjih od 30 godina. Kada se sve sabere oko 43 odsto nezaposlenih je u razdoblju od 20 do 40 godina – precizirao je on.

Na kraju ove godine u Kruševcu se, prema evidenciji nezaposlenih koju vodi ovdašnja filijala NSZ, nalazi oko 13.600 lica, što je najmanji broj od 2000-te godine, kada ih je bilo za oko 600 više.

– Do pada broja nezaposlenih došlo je, kako zbog rasta privredne aktivnosti tako i zbog aktivnih mera zapošljavanja koje sprovodi NSZ ali i lokalne samouprave. Ova godina je bila teška i puna izazova. Iapk, očekujemo da će biti prva u nizu onih u kojima ćemo beležiti značajan pad nezaposlenosti – kazao je Marković.

Napomenuo je da se u jednom periodu na evidenciju nezaposlenih javljalo po četrdesetak ljudi dnevno, jer je nekoliko kompanija koje već posluju u Kruševcu ili to počinju, najavilo zapošljavanje.

Podaci pokazuju da se u prvih deset meseci ove godine na evidenciju prijavilo oko 6.500 lica, a da je sa nje skinuto, odnosno u pasivan status na šest meseci, stavljeno oko 3.600 osoba.

Podsetio je takodje da nezaposleni nisu obavezni da se prijavljuju na evidecniju NSZ kao ni da poslodavci ne moraju toj službi da prijavljuju svoje potrebe.

Ipak, podaci pokazuju da su u ukupnom broju zapošljavanja u ovoj godini u Kruševcu lica sa evidencije nezaposlenih činila oko 35 odsto.

Nacionalna služba za zapošljavanje je tokom ove godine sprovela 11 programa zapošljavanja.

– Kroz program samozapošljavanja koji je sprovela NSZ u Rasinskom okrugu je do posla došlo 97 lica, a ukupno 219 lica kada se računaju i lokalni akcioni planovi Grada Kruševca i ovdašnjih opština – rekla je Ana Bacić, načelnica službe za programe zapošljavanja.

Podaci pokazuju i da je kroz program zapošljavanja teže zapošljivih kategorija do posla ukupno do posla došlo 209 ljudi u Rasinskom okrugu, da je javnim radovima obuhvaćeno 420, programom sticanja praktičnih znanja osamdesetak te stručnom praksom 110.

U NSZ kao veoma bitno navode to što se poslodavci sve češće odlučuju da zaposle one koji su kod njih na stručnoj praksi.

– Četiri poslodavca su u ovoj godini prekinula stručnu praksu u zaposlila ljude koji su bili kod njih. Podaci iz 2016. godine pokazuju da je na području naše filijale 63 odsto onih koji su bili na stručnoj praksi ostalo da radi u nekoj vrsti radnog odnosa – precizirala je ona.

Službenici kruševačke filijale NSZ su, kako je novinarima prenela Suzana Mladenović, šefica službe posredovanja, premašili su ovogodišnje planove. Precizirala je da je obavljeno posredovanje po zahtevu poslodavaca za 2.310 lica, da je uradjeno više od 22 hiljade individualnih planova zapošljavanja, obavljeno skoro 28 hiljada individulanih razgovora sa nezaposlenima te da su organizovana dva sajma zapošljavanja koja je posetilo više od 2.200 nezaposlenih.

