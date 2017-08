Nove cene grejanja

Za korisnike Gradske toplane koji usluge ovog preduzeća plaćaju po kvadratu stambenog ili poslovnog prostora, od ovog meseca grejanje je skuplje za 13 odsto. Naplata po kvadratu primenjivaće se još ove grejne sezone, nakon čega će svi korisnici morati da pređu na sistem obračuna po potrošnji

Na računima za avgust koji će građani dobiti u septembru cena grejanja po kvadratu iznosi 83,6 dinara (bez PDV-a) za stambeni , odnosno, 104, 5 dinara, za poslovni prostor.

Prema rečima Dragana Azdejkovića, direktora kruševačke Toplane, ovo poskupljenje odnosi se na korisnike kojima se utrošena toplotna energija naplaćuje po kvadraturi stana, odnosno, poslovnog prostora.

– Za korisnike koji već imaju ugrađene kalolimetre i koji su grejanje do sada plaćali po potrošnji i dok traje grejna sezona, prema uoutstvu resornog ministarstva, od sada se uvodi i fiksni deo koji će se plaćati tokom cele godine. Po kvadratu će to biti 37,78 dinara (bez PDV-a) za stambeni, odnosno, 47,3 dinara po kvadratu za poslovni prostor. To , na primer, znači da će za stan od 50 kvadrata fiksni deo iznositi 1.926 dinara, na mesečnom nivou – kaže Azdejković, dodajući da je, istovremeno sa uvođenjem fiksnog dela, za ove potrošače za oko 15 odsto smanjena cena varijabilnog dela, po kilovat satu.

Azdejković ističe da će nakon završetka grejne sezone 2017-18, svi korisnici morati na pređu na sistem naplate po potrošnji.

– Nove zgrade koje imaju posebne instalacije za svaki stan , moći će da pređu na kalorimetre, što ne postoji kao mogučnost za starije zgrade. Te zgrade imaju centralni kalorimetar u toplotnoj stanici i utrošena energija očitavaće se na zajedničkom mestu i u skladu sa kvadraturom raspoređivaće se na sve stanove ili lokale priključene na ovu toplotunu podstanicu. S druge strane, ukoliko Skupština stanara donese odluku, postoji i mogućnost merenja pojedinačne potrošnje, ugradnjom delitelja u radijatore – kaže Azdejković.

Delitelji toplote vlasniku stambene jedinice ili poslovnog prostora daju mogućnost da uvek ima uvid u svoju potrošnju , odnosno, uštedu, a kako navodi Aydejković, za njegovu ugradnju potrebno je da na takav sistem obračunavanja utrošene toplotne energije pređe 70 odsto korisnika u stambenoj zgradi.

– Po radijatoru to bi iznosilo između 20 i 30 evra, što uz troškove ugradnje, ide na račun korisnika – kaže on, dodajući da je takav sistem obračunavanja bolji jer korisnicima ostavlja mogućnost da, nezavisno od ostalih stanara, sami određuju koliko će toplotne energije utrošiti tokom grejne sezone.

Kako bi imali uvid u to koliko zapravo realno tokom meseca utroše toplotnu energiju ( sa svim gubicima u sekundarnoj mreži, dodatim grejnim telima u pojedinim stanovima…) , korisnici će počev od 01.08.2017. godine, uz redovne račune po kvadratnom metru, dobijati i paralelne račune na kojima će biti prikazana realna potrošnja.

– Naplata će se vršiti i dalje po starom sistemu, a paralelni računi treba samo da pokažu korisnicima koliko stvarno potroše tokom grejne sezone. Na osnovu toga oni će kasnije i doneti odluku da li će ugraditi delitelje ili će se utrošena energija obračunavati preko centralnog kalorimetra – objašnjava Azdejković, naglašavajući da bi ugradnju delitelja trebalo da obave stručna lica, te da je Toplana spremna da, ukoliko dobije saglasnost Grada, preuzme taj posao.

Mere štednje U Toplani kažu da bi po novom sistemu naplate po potrošnji, sa minimalnim finansijskim ulaganjima, korisnici mogli da ostvare finasijsku uštedu od pet do deset procenata na godišnjem nivou. Na potrošnju električne energije, kako navode, može se uticati tako što će se voditi računa o otvaranju prozora, te zastakljivanjem polomljenih ulaza u zgradama, prozora na podrumskim prostorijama, hodnicima i drugim zajedničkim prostorijama. Kao meru štednje navode i postavljanje zaptivnih traka na prozorima i vratima stana, te oslobađanje grejnih tela od zavesa ili nameštaja koji su u neposrednoj blizini. Veći efekti u štednji toplotne energije mogu se postići ukoliko se izvrši popravka stolarije u stanu, ugrade radijatorski ventili sa termostatskih glavama umesto običnih ventila, te ugrade delitelji toplote. Da bi zgrada direktno smanjila potrošnju energije od 30 do 40 odsto na godišnjem nivou, preporuka je da se uradi izolacija zgrade i zameni dotrajala stolarija.

Nove cene grejanja

Za korisnike Gradske toplane koji usluge ovog preduzeća plaćaju po kvadratu stambenog ili poslovnog prostora, od ovog meseca grejanje je skuplje za 13 odsto. Naplata po kvadratu primenjivaće se još ove grejne sezone, nakon čega će svi korisnici morati da pređu na sistem obračuna po potrošnji Na računima za avgust koji će građani dobiti u septembru cena grejanja po kvadratu iznosi 83,6 dinara (bez PDV-a) za stambeni , odnosno, 104, 5 dinara, za poslovni prostor. Prema rečima Dragana Azdejkovića, direktora kruševačke Toplane, ovo poskupljenje odnosi se na korisnike kojima se utrošena toplotna energija naplaćuje po kvadraturi stana, odnosno, poslovnog prostora.…