Fudbaleri Napretka posle rezultatskog preokreta pobedili su Radnik iz Suedulice sa 2:1 (1:1)

Napredak je osvojio tri boda ali navijači i ljubitelji fudbala u Kruševcu, ne mogu biti zadovoljni trenutnom formom i prikazanom igrom koju pružaju igrači domaćina. Napredak je tokom celog susreta imao blagu inicijativu ali je završnica bila poprilično neefikasna.

Gosti su mogli da odnesu bar bod u Surdulicu, da je Avramović iskoristio penal u 62. minutu i po drugi put Radnik doveo u vođstvo.

Radnik je poveo golom Stankovića u 42. minutu. Napredak je imao sreće da do kraja prvog poluvremena poravna rezultat golom Vukanovića, što mu je omogućilo da u drugom poluvremenu ne mora da juri rezultat, već da smirenom igrom proba da dođe do vođstva. To se i dogodilo u 70. minutu kada je Šljivić odlučnim udarcem postavio, kako se kasnije ispostavilo, konačan rezultat 2:1.

Od šansi za Napredak pomenimo stativu Eskića u 12 minutu i prečku Vukanovića u 30.

Kod gostiju osim neiskorišćenog jedanaesterca, veliku šansu imao je Jovanović u 71 minutu kada sa dva tri metra nije postigao pogodak.

Napredak je zadržao 4. mesto na tabeli, a u sledećem kolu gostuje u Beogradu ekipi Rada.

NAPREDAK – RADNIK 2:1 (1:1)

Strelci: 0:1 Sstanković u 42, 1:1 Vukanović 45, 2:1 Šljivić u 70 minutu. Stadion: Mladosti. Gledalaca: 1.000. Žuti kartoni: Eskić, Petrović (Napredak), Ivić, Radović, Pejčić, Žarković (Radnik). Crveni karton: Pejčić (Radnik) u 85 minutu.

NAPREDAK: Petrović , Cvetković (Petrović ), Urošević, Šljivić, Miladinović, Tubić, Eskić, (Ndiaje), Vulić (Šarac), Alivodić , Gobeljić, Vukanović.

RADNIK: Čančarević, Mladenović, Milovanović, Ivić, Stanković, (Keremeh), Adamović (Aksenijević), Radović, Gojković, Pejčić, Žarković, Zlatanović (Jovanović).

Tabela

Napretkova prva pobeda u nastavku prvenstva

Fudbaleri Napretka posle rezultatskog preokreta pobedili su Radnik iz Suedulice sa 2:1 (1:1) Napredak je osvojio tri boda ali navijači i ljubitelji fudbala u Kruševcu, ne mogu biti zadovoljni trenutnom formom i prikazanom igrom koju pružaju igrači domaćina. Napredak je tokom celog susreta imao blagu inicijativu ali je završnica bila poprilično neefikasna. Gosti su mogli da odnesu bar bod u Surdulicu, da je Avramović iskoristio penal u 62. minutu i po drugi put Radnik doveo u vođstvo. Radnik je poveo golom Stankovića u 42. minutu. Napredak je imao sreće da do kraja prvog poluvremena poravna rezultat golom Vukanovića, što mu…