Na Evropskom kupu u Češkoj Lukiću vicešampionska titula

Reprezentativac iz Kruševca Sergej Lukić osvojio srebrno odličje u muškom singlu na badminton turniru Evropskog kupa za igrače do 17 godina u Krumlovu

Lukić je osvojio je vicešampionsku titulu na takmičenju koje je okupilo preko 100 učesnika iz dvadesetak zemalja. U finalu muškog singla, u kojem je bio prvi nosioc, naš reprezentativac je izgubio od trećeg nosioca, Hrvata Luke Bana, sa 2:1 u setovima. Prethodno pred Lukićem u Krumlovu koplja su položili Austrijanac Tobijas Garsija Navas (2:0), čeh Martin Dostal (2:0), Hrvat Josip Meglić (2:0), čeh Jan Viktor (2:1) i njegov sunarodnik Jan Jantošik (2:0).

Srpski, čitajte kruševački, mešoviti dubl Sergej Lukić i Marija Sudima stao je na korak od postolja pošto je u meču za polufinale poražen u tri seta od poljske kombinacije Patrik Kordek, Dominika Kvasnik (2:1). U muškom dublu Lukić je u Krumlovu nastupio u paru sa Nemcem Jonasom Braunom. Njih dvojica su u osmini finala izgubili od poljske kombinacije Bartoš Galazka, Maciej Matu{ (2:1). U istoj rundi takmičenjs zasutavljena je i Sudimčeva u ženskom dublu u kojem je nastupila sa Hrvaticom Ingom Sadaić. Njih dve su u borbi za četvrt!nale poražene od rusko-nemačke kombinacije Anastasija Pustinskaja, Kristina Vegert (2:1).

– Iscrpljujući ritam u poslednje vreme uzeo je danak na ovom turniru. To ne opravdava slabije partije koje su naši reprezentativci pružili u većini konkurencija, posebno u ženskom singlu i mešovitom dublu. Došlo je do pada koncentracije što su veoma dobri protivnici iskoristili. Sergej Lukić je ipak pokazao odličnu igru u singlu, ali u finalu je naišao na veoma raspoloženog Bana iz Hrvatske i posle neizvesnog meča u tri seta položio oružje. Nastavljamo sa pripremama za naredne turnire u i{ščekivanju najvažnijeg događaja ove godine, Evropskog prvenstva za igrače do 17 godina – rekao je trener Dragan Antić, još jedan Kruševljanin u nacionalnom timu.

