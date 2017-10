Ministar prosvete posetio Poljoprivredni fakultet u Kruševcu

Ministar prosvete, Mladen Šarčević, obišao je danas Poljoprivredni fakultet u Kruševcu, visokoobrazovnu ustanovu koja bi prve studente trebalo da primi naredne školske godine

– Ovaj fakultet bi trebalo da nadomesti ono što dva i po miliona na jugu Srbije , od Kruševca pa sve do Leskovca nema, a to je Poljoprivredni fakultet za brdske i planinske uslove, sa raznim studijskim grupama gde je jako bitno stočarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo, voćarstvo i ratarstvo, odnosno, sve one grane koje su fundamentalne za ovu oblast – kazao je Šarčević.

Kazao je da je ovo 14. fakultet u okviru niškog Univerziteta, da je to zajednički projekat Ministarstva prosvete, niškog Univerziteta i Grada Kruševca, te da zahvaljujući toj saradnji danas imamo prelepu zgradu od oko 2000 kvadrata, a da se u hodu rešavaju sve ostale stvari kako bi ovaj fakultet bio u lancu naših dobrih poljoprivrednih fakulteta.

Poljoprivredni fakultet u kruševcu bi prve studente trebalo da primi naredne školske godine. Planirano je da se tada upiše 120 redovnih i 30 samofinansirajućih studenata na osnovnim studijama, odnosno, po 40 na tri studijska programa -voćarstvo i vinogradarstvo, stočarstvo te ratarstvo i povrtarstvo i 30 samofinansirajućih, odnosno po 10 na svakom smeru. U planu je i po deset redovnih i samofinansirajućih na programu master akademskih studija

Grad Kruševac je još 2012. godine pokrenuo inicijativu o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta. Nakon dobijanja pozitivnog mišljenja svih tela Univerziteta u Nišu Vlada Srbije je u maju donela odluku o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu.

