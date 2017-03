Meštanke Dvorana traže rekonstrukciju mosta preko Bistrice

Most preko reke Bistrice, izgrađen pre više od pola veka, tvrde meštanke, nije rekonstruisan nijednom, a zbog osipanja i nastalih rupa nebezbedan je za prolaz i pešaka i vozila. Predstavnici mesne zajednice kažu da most nije u idealnom stawu ali da je daleko od nebezbednog, te poručuju meštanima da problem mogu da reše “sa nekoliko lopata peska i jednim većim kamenom”

Desetak građanki sela Dvorane kraj Kruševca pokrenulo je inicijativu za rekonstrukciju mosta na Bistričkoj reci koji je, kako kažu, za dvadestak domaćinstava jedini put do kuće, za veliki broj njih i do njiva, a za sve meštane i do jedinog seoskog groblja u ovom naseljenom mestu.

– Most je izgrađen šezdesetih godina prošlog veka i od tada nije ništa rađeno na njemu, osim što se povremeno posipa peskom. Zbog nastalih rupa postao je rizičan za prolaz. Ono što nas posebno brine je to što preko tog mosta prolaze i deca na putu do škole, a rizik je još veći u večernjim satima jer ulična rasveta u tom delu nije u funkciji– kažu meštanke.

Objašnjavaju da se, i inače veoma uzan most, kako se uverila i ekipa novina GRAD i portala krusevacgrad.rs , sve više osipa sa strane, te da to sve više otežava prolaz automobila i poljoprivredne mehanizacije. Pritom, most nema ogradu sa strane, a korito Bistrice je u tom delu duboko ukopano i brza voda potkopava kameni bedem koji čini potporu mosta.

– Zbog stalnog osipanja širina mosta nije veća od dva metra. Putnička vozila još uvek nekako i mogu da prođu uz rizik da se točak od auta zaglavi u nekoj od rupa na mostu, ali ne i veće poljoprivredne mašine, što predstavlja problem za one koji imaju njive u tom delu sela. Imamo i informaciju da zbog ugrožene bezbednosti, vozilo JKP koje sakuplja smeće više neće to činiti – kažu naše sagovornice, dodajući da problem predstavlja i to što, ukoliko bude potrebe, ni sanitetsko vozilo više ne može bezbedno da priđe ovom delu sela.

– Dolaze, slikaju se pored mosta i obećavaju da će biti rekonstruisan, a kad izbori prođu svi zaborave na data obećanja. Kao meštanke ovog naseljenog mesta koje pre svega brinu za bezbednost svoje dece, obratile smo se zamenici gradonačelnika koja nam je kazala da će nas primiti na razgovor čim bude imala vremena, što se do danas nije dogodilo. Zato smo odlučile da se u međuvremenu obratimo medijima, da javnost čuje za naš dugogodišnji problem– kažu meštanke Dvorana.

Prema rečima sekretara Mesne zajednice Dvorane, Marka Grozdanovića, rekonstrukcija mosta na reci Bistrici bila je u programu razvoja ove mesne zajednice i ove i prošle godine.

– Imamo obećanja da će most biti rekonstruisan u naredna dva, tri meseca. Most jeste oštećen, ali je bezbedan i za pešake i za kamione koji nesmetano prolaze – tvrdi on.

Milan Radovanović, predsednik ove mesne zajednice, upitan da prokomentariše pokretanje inicijative da se most rekonstruiše, kazao nam je da “inicijativu nisu pokrenuli meštani ve} tamo neke žene koje bespotrebno dižu dževu”.

– Nema potrebe da se diže tenzija pred izbore. Most ima betonsku ploču koja leži na tri šine od gvoždja i potpuno je bezbedan i za pešake za vozila. Rupe na mostu gotovo da se i ne vide – kaže on, a za osipanje više od 50 godina starog mosta krivi upravo meštane Dvorana koji žive u ovom delu sela.

– Krivci su ti isti koji se žale da je most nebezbedan. Kad crpe vodu iz svojih podruma, oni je ne sprovode u kanal već na ulicu i tako voda dođe do mosta i ošteti ga. Umesto što se žale, problem bi mogli sami da reše sa nekoliko lopata peska i jednim većim kamenom – savetuje predsednik mesne zajednice.

Premda tvrdi da su oštećenja na mostu više nego zanemarljiva, Radovanović ipak priznaje da se o njegovoj rekonstrukciji razmišlja.

– Iako je sve to preuveličano, most je u planu razvoja i njegova rekonstrukcija planirana je za ovu godinu. Za te namene opredeljeno je oko 3 i po miliona dinara, a radiće se proširenje mosta i delimično ojačavanje – kaže predsednik Saveta Mesne zajednice.

Kako bi saznali da li je JKP prestao da sakupqa smeće u tom delu selu, kontaktirili smo direktora ovog javnog preduzeća koji nam je kazao “da je ranijih godina bilo zabrane prelaska preko mosta zbog bezbednosti, ali da je sada most popravljen i da vozilo JKP nesmetano prolazi”.

Šta piše u Programu razvoja U Programu razvoja Grada Kruševca za 2017. godinu, zaista se navodi rekonstrukcija mosta na reci Bistrici u mesnoj zajednici Dvorane, ali u delu 2 za koji se navodi da će njegova realizacija zavisiti od nivoa obezbeđenosti “posebnih dodatnih budžetskih i drugih sredstava. GRAD je, inače, u okviru projekta “Mapiranje potreba mesnih zajednica na teritoriji Grada Kruševca”, u avgustu 2015. godine pisao i o potrebama MZ Dvorane. Tada su nam predstavnici Saveta mesne zajednice rekli kako im nedostaju sredstva za izgradnju brana na reci Bistrici, oštećenih u bujičnim poplavama prethodne godine. Naveli su tada da imaju urađen projekat, da na potezu od 1.200 metara postoji pet od ukupno devet potrebnih brana kako bi se ova brza planinska reka “umirila”, da je u nepogodama jedan most srušen, a šetiri oštećena, te da “to tako i danas stoji”.

Meštanke Dvorana traže rekonstrukciju mosta preko Bistrice

