Meštani Bagdale dobili na poklon kante za smeće

Na području Mesne zajednice „Bagdala “ danas je meštanima ovog naseljenog mesta podeljeno 480 kanti za sakupljanje komunalnog otpada

Reč je o pilot projektu „Uvođenje primarne selekcije kućnog čvrstog otpada na mestu nastanka u užem gradskom jezgru“, a realizuju ga Javno komunalno preduzeće i Grad Kruševac, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ).

Krajni cilj projekta je da, kroz primarnu selekciju, oko polovina čvrstog otpada, umesto na deponijama, završi u reciklažnom cetru JKP „Kruševac“.

– Projektom je obuhvaćeno 480 domaćinstava i oko 80 pravnih subjekata. U narednih godinu dana, dok projekat traje, oni će biti u obavezi da izdvajaju sekunarne sirovine iz svog komunalnog otpada (papir, plastiku, metal …) i predaju ga na Javnom komunalnom preduzeću na dalji postupak – kazala je Olivera Drenovac, pomoćnica gradonačelnika za zaštitu životne sredine.

Kompletan projekat vredan je oko 40.000 evra, građani se kante dobili besplatno, a prema njenim rečima, Budžetski fond za zaštitu sredine je, u okviru ovog projekta, obezbedio i jedno otvoreno vozilo za sakupljanje sekundranih sirovina, dok je GIZ učestvovao sa deset reciklažnih kontejnera za PET ambalažu i pokretnu sortirnu traku za odvajanje PET ambalaže u Reciklažnom cenru JKP-a.

Uz podsećanje da su lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, u obavezi da uvode primarnu selekciju i da se zato ovaj projekat i radi, Olivera Drenovac je kazala da će se u narednih godinu dana pratiti tok realizacije projekta u smislu ekonomske isplativosti, te da će se na osnovu tih pokazatelja doneti odluka da li će se na ovaj način vršiti primarna selekcija ili će to biti kroz projekat „Osnažiti“ u okviru koga su angažovani neformalni sakupljači.

Miroslav Milojković, pomoćnik direktora JKP “Kruševac” kazao je da je u planu da projektom za početak budu obuhvaćene gradske i prigradske mesne zajednice, a da se projekat kasnije proširi i na seoska područja na teritoriji Grada.

– Osnovni cilj je da u reciklažnom centru povećamo količinu recikliranog materijala. Trenutno se na godišnjem novou reciklira oko 150 tona, a nadamo se da ćemo do kraja godine, računajući ovaj i projekat “Osnažiti” , to biti do 500 tona. Generalno, cilj je da za pet godina, na deponiji završi oko 50 odsto kućnog čvrstog otpada, a ostatak da se reciklira u Reciklažnom cenrtu JKP “Kruševac” -rekao je Milojković.

Meštani Bagdale dobili na poklon kante za smeće

Na području Mesne zajednice „Bagdala “ danas je meštanima ovog naseljenog mesta podeljeno 480 kanti za sakupljanje komunalnog otpada Reč je o pilot projektu „Uvođenje primarne selekcije kućnog čvrstog otpada na mestu nastanka u užem gradskom jezgru“, a realizuju ga Javno komunalno preduzeće i Grad Kruševac, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ). Krajni cilj projekta je da, kroz primarnu selekciju, oko polovina čvrstog otpada, umesto na deponijama, završi u reciklažnom cetru JKP „Kruševac“. - Projektom je obuhvaćeno 480 domaćinstava i oko 80 pravnih subjekata. U narednih godinu dana, dok projekat traje, oni će biti u obavezi da…