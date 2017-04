Kruševac: Sergej Trifunović u protestnoj koloni

Poznati glumac Sergej Trifunović pridružio se večeras protestantima protiv diktature u svom rodnom gradu da, kako je rekao, malo ohrabri Kruševljane. Novinarima je rekao i da je neposredno pred protest u Kruševcu dobio i pretnje da će ga neko prebiti

– Dobio sam pretnje da će neko doći da me isprovocira i prebije. Toliko o slobodnoj volji i demokratskoj zemlji. Živimo u diktaturi, živimo u mraku, živimo u medijskom mraku – rekao je Trifunović novinarima pred početak večerašnje, devete po redu protestne šetnje u Kruševcu.

– Ovo je moj grad, ovde je mnogo manje ljudi, pa gledamo da im malo podignemo moral – objasnio je on svoje prisustvo na kruševačkom protestu, dodajući da je u Kruševcu, kao i u ostalim manjim mestima ljudima mnogo teže nego u Beogradu.

– Generalno je narod poplašen, prete im otkazima. Danas mi je jedno pet ljudi reklo: šta sad kao ja dođem a oni mi pošalju inspekciju koja me odere. To se tako radi, živimo u feudu ne živimo u zemlji, ne živimo u državi, nego odmah slede osvete, razumete, pošto je to jedna vrlo osvetoljubiva ekipa – prokomentarisao je Trifunović, a na naše pitanje da li se on plaši, odgovorio je “Bože sačuvaj”.

Rekao je da će sutra biti na protestima u Beogradu, ali i da će u Kruševcu ponovo učestvovati u protestu čim bude imao vremena.

U protestnoj koloni večeras je, inače, bilo mnogo više učesnika nego prethodnih dana, opet je bilo roditelja sa decom, a koloni su se u toku šetnje priključivali građani.

