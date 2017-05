Koban vikend na kruševačkim putevima

Foto: R. Stanković – Udes u Čitluku: motociklom udarili u vozilo ispred sebe.

Kad vozači dodaju gas, a pažnja popusti…

Šestoro povređenih u Gaglovu, jedna žena poginula u Velikom Golovodu, a dvoje na motociklu zadobili lakše povrede u Čitluku

Minuli vikend, od petka do nedelje, bio je koban za vozače na putevima u kruševačkom kraju. Vesti o stradanju ispunjavale su crne hronike elektronskih i štampanih medija.

U nedelju, nešto pre petnaest sati, brzina je povukla motociklistu i to niz brdo. Možda ga je i trenutak nepažnje dekoncentrisao, pa je došlo do udesa, u kojem su lakše povrede zadobili i on i njegova saputnica. Motocikl je udario u vozilo ispred sebe. Pad, srećom, nije bio smrtonosan.

Na lice mesta brzo su stigle ekipe hitne medicinske pomoći i saobraćajne policije. Povređeni su brzo prebačeni u Opštu bolnicu – Kruševac, gde im je ukazana medicinska pomoć. Saobraćaj na ovom putu bio u prekidu dok nije obavljen uviđaj mesta udesa.

Petnaest minuta posle ponoći 14. maja dogodio se udes na putu Kruševac – Jastrebac. Jedna žena je „mercedesom“, posle gubitka kontrole nad vozilom, udarila u betonski stub u Velikom Golovodu. Zadobila je smrtonosne povrede.

Dan ranije došlo je do udesa na putu Kruševac – Ribarska Banja, u Gaglovu. „Folklsvagen“ je, prema saopštenju policije, prešao na levu stranu i direktno se sudario sa vozilom iz suprotnog pravca. Tri osobe su zadobile teške, a tri lakše telesne povrede! Hitna medicinska pomoć i lekari Opšte bolnice i u ovom slučaju dokazali su svoju stručnost i posvećenost spasavanju ljudskih života. Ostaje samo da o svojim životima, kao i o životima drugih učesnika u saobraćaju, na primereniji način brinu i oni koji upravljaju motornim vozilima.

R.Stanković

