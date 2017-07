Filijala za Rasinski okrug Republi;kog fonda za zdravstveno osiguranje sa sedištem u Kruševcu obaveštava i poziva sva osigurana lica i poslodavce koji su podneli zahtev za izdavanje novih kartica zdravstvenog osiguranja zaključno sa 31.03.2017. godine, a nisu još uvek preuzeli ste, da se u što kraćem roku jave i preuzmu svoje kartice s obzirom da su kartice izrađene i spremne za izručenje.

Osigurana lica i poslodavci mogu preuzeti kartice zdravstvenog osiguranja u sedištu Filijale u Kruševcu, odnosno u nadležnoj Ispostavi, ukoliko se radi o osiguranim licima Ispostava u Aleksandrovcu, Brusu, Trsteniku, Varvarinu i Ćićevcu.

Iz RFZO napominju da će filijala u Kruševcu i sve njene Ispostave, raditi i tokom vikenda u subotu 08.07. i nedelju 09.07.2017. godine, u periodu od 07:30 do 15:30 časova, kao i tokom naredne nedelje od 10.07. do 14.07.2017. godine u periodu od 07:30 do 17:30. U navedenim terminima obavljaće se isključivo poslovi izdavanja novih kartica zdravstvenog osiguranja a ne i ostali poslovi iz delokruga rada Filijale.

Iz RFZO pozivaju da preuzmete kartice zdravstvenog osiguranja

